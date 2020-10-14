Лавров: Россия зеркально ответит на санкции ЕС

Ответ на санкции Евросоюза в отношении РФ в связи с делом Навального будет зеркальным. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

По словам Лаврова, Берлин по-прежнему не собирается отвечать на запросы РФ в нарушение своих международно-правовых обязательств. "Мы отвечаем зеркально. Да, это дипломатическая практика", - сказал министр.

Он также прокомментировал решение некоторых стран ЕС, в том числе Болгарии, выслать некоторых российских дипломатов, обвиненных в шпионаже. На Смоленской площади говорят, что такое решение было принято под влиянием Соединенных Штатов, которые пытаются вытеснить Россию с европейского рынка углеводородов, военной продукции и других товаров путем нечестной конкуренции, передает KP.RU.