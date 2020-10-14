Лавров: Запад использует "негодные" средства в Беларуси

Запад пытается оспорить итоги выборов в Беларуси "негодными средствами". Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью радиостанциям "Спутник", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва".

На Смоленской площади не поддерживают требование немедленно согласиться на отправку в республику миссии ОБСЕ, которая все "разрулит". При этом Лавров напомнил, что именно европейские страны изначально приложили усилия для того, чтобы представители ОБСЕ не приехали на белорусские выборы. По его словам, стабильность в Беларуси невозможна на фоне "попыток насильственных протестов", равно как и местные правоохранители обязаны действовать в рамках закона и пропорционально.

Со своей стороны, Россия должна видеть всю политическую картину у соседей, но не должна вмешиваться в их внутреннюю жизнь по американскому сценарию. Москва в отношении Минскаподдерживает идею конституционной реформы, заключил министр.