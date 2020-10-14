Лесной надзор перейдет на федеральный уровень

Минэкономразвития до 15 декабря должно подготовить законопроект, устанавливающий полный запрет вывоза из России необработанных или грубо обработанных лесоматериалов хвойных и ценных лиственных пород с 1 января 2022 года. Это предусматривает план мероприятий по декриминализации и развитию лесного комплекса, утвержденный зампредом правительства Викторией Абрамченко.

Перечень мероприятий был сформирован по итогам совещания у президента по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, а также соответствующих предложений правительства. Каждое решение, прописанное в плане, направлено на устранение конкретных проблем в лесной отрасли, на которые указывают федеральные органы исполнительной власти, главы регионов и представители отраслевого профессионального бизнес-сообщества, отметила Виктория Абрамченко.

"Изменение подходов к развитию отрасли мы рассматриваем через призму сразу нескольких направлений. Это и работа над нормативно-правовым регулированием, цифровизацией и усилением контроля. Именно эти блоки и соответствующие мероприятия вошли в план по декриминализации и развитию лесного комплекса. Ключевые из них должны быть реализованы уже к концу следующего года", - сказала вице-премьер.

Планом предусмотрен комплекс мер, направленных на стимулирование переработки и спроса древесины внутри страны. Так, малым и средним предприятиям, осуществляющим заготовку древесины, будет оказана господдержка. Минпромторгу необходимо до 15 декабря подготовить нормативно-правовой акт, предусматривающий с 1 января 2021 года реализацию программы льготного кредитования бизнеса для модернизации его основных фондов и создания мощностей по глубокой переработке древесины.

Помимо этого, Минстрою и Минпромторгу до 1 декабря следует обеспечить в пилотных регионах реализацию комплекса мер, направленных на развитие строительства с целевым уровнем 20% жилых домов и объектов социально-культурного назначения с использованием деревянных конструкций в рамках программ с государственными мерами поддержки, в том числе при переселении из аварийного жилого фонда.

Минфину, Минстрою и Минпромторгу к 1 июля 2021 года необходимо распространить действие ипотечных программ на проекты индивидуального жилищного строительства с использованием деревянных домокомплектов, произведенных индустриальным способом.

Системообразующим мероприятием плана является создание Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК), предусматривающей в том числе, введение государственного лесного реестра в электронной форме по единым для всех регионов правилам. Соответствующий законопроект будет внесен в Госдуму до 1 декабря. Сама ФГИС ЛК должна быть создана до 25 декабря 2022 года.

К концу 2020 года в действующей ЛесЕГАИС будет реализована возможность прослеживания цепочек поставок древесины, изделий из нее и сделок по видовому и сортиментному составу древесины от момента заготовки до ее переработки или вывоза за пределы России.

Кроме того, должно быть реализовано прослеживание товаров на основании документов первичного бухгалтерского учета, документов, подтверждающих переход права собственности и т.д. Передача из ЛесЕГАИС Рослесхоза в ЕАИС таможенных органов посредством системы межведомственного электронного взаимодействия сведений обеспечит возможность принимать решения о вывозе древесины на экспорт в автоматизированном режиме.

К 1 сентября 2021 года Рослесхоз, Минцифры, Росреестр, "Роскосмос" должны будут создать общедоступную карту лесов России как единый электронный публичный ресурс, содержащий сведения о лесном хозяйстве (границы и категории лесов, виды разрешенного использования, квартально-выдельная сеть, лесосеки, санитарные рубки, термоточки и лесные пожары).

В числе мер по декриминализации лесного бизнеса к 1 декабря Минприроды совместно с Минэкономразвития, Минфином, Минюстом и Рослесхозом должны разработать законопроект, устанавливающий запрет на нахождение лиц с лесозаготовительной техникой и лесовозами в лесу без правоустанавливающих документов на осуществление рубок. Кроме того, к 10 декабря ведомства с привлечением МВД России и Генеральной прокуратурой должны подготовить законопроект, позволяющий конфискацию орудий преступления - технику и оборудование, принадлежащих третьим лицам.

Для повышения эффективности лесной охраны Минприроды должно подготовить к 1 декабря законопроект, предусматривающий закрепление полномочий по федеральному государственному лесному надзору за уполномоченным федеральным органом исполнительной власти с введением должности главного федерального государственного лесного инспектора по региону. Кроме того, до 1 декабря должны быть приняты необходимые нормативные правовые акты для реализации в 2021 году в ряде регионов эксперимента по передаче Рослесхозу отдельных полномочий по осуществлению федерального государственного лесного надзора.

Также согласно плану предусматривается повысить кадровый потенциал лесной отрасли. Для чего Минприроды, Минсельхоз и Минтруд должны до 15 декабря обеспечить включение специалистов лесного хозяйства в перечень специальностей, в отношение которых действуют меры господдержки молодых специалистов в сельской местности.