Макрон анонсировал комендантский час в крупнейших городах Франции

С 17 октября жителям Парижа и других крупных городов Франции с высоким уровнем распространения коронавируса придётся жить в условиях комендантского часа. Об этом в телеинтервью объявил президент Пятой республики Эмманюэль Макрон. Фактический запрет на ночную жизнь продлится не меньше месяца.

Начиная с ближайшей субботы все кафе, рестораны, бары, клубы, а также театры должны закрываться в девять вечера. Комендантский час в Париже, Лилле, Марселе, Лионе, Руане, Тулузе и некоторых других городах будет действовать до шести утра. Макрон признал, что Францию накрыла вторая волна коронавируса: каждый день в стране выявляют уже более 20 тысяч новых заболевших. Для сравнения: в Германии, где тоже бьют тревогу, эта цифра превысила 5 тысяч.

Нарушителей будут штрафовать - в первый раз на 135 евро, а рецидив обойдётся дороже - в полторы тысячи.