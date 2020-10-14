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14.10.2020 14:17
Рубрика: Экономика

Мантуров: РФ наладит новые кооперационные связи с зарубежными партнерами

Текст: Светлана Ментюкова
В условиях пандемии Россия активизирует налаживание новых кооперационных связей с зарубежными партнерами. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в ходе заседания Российско-итальянского совета по экономическому, промышленному и валютно-финансовому сотрудничеству, председателем российской части которой он является.

"До конца октября ожидается утверждение правительством перечня современных технологий, в отношении которых будет запущена обновленная модель специальных инвестиционных контрактов. Мы рассчитываем, что этот успешный механизм позволит нам расширять существующие и наладить новые кооперационные связи с зарубежными партнерами. И конечно, мы возлагаем большие надежды на активизацию сотрудничества с итальянским бизнесом. Собственно, это уже и происходит", - сказал Денис Мантуров.

Фото: iStock
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Министр отметил ряд подвижек в области двустороннего сотрудничества России и Италии, напомнив о подписании в сентябре контракта на поставку оборудования между Объединенной металлургической компанией и итальянским холдингом Danieli на 400 млн евро. "В конце сентября завершена сделка между Российским фондом прямых инвестиций и компанией Barilla по строительству второй линии завода по выпуску макаронных изделий", - добавил он.

В свою очередь, министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал "сигналом надежды" оживление двустороннего сотрудничества с РФ в условиях продолжающейся пандемии. "Чрезвычайная ситуация из-за пандемии не преодолена, и возобновление нашего сотрудничества в этих условиях - сигнал надежды. Наш Совет - это ценный инструмент обеспечения контактов представителей российского и итальянского бизнеса", - подчеркнул Луиджи Ди Майо.

Обе стороны выразили сожаление, что из-за пандемии товарооборот между двумя странами снизился почти на четверть или $3,5 млрд, особенно отметив сокращение взаимного туристического потока. Так, по словам российского министра, турпоток из России в Италию в первом полугодии 2020 года сократился на 70%, из Италии в РФ на одну треть. "В доковидный период число поездок устойчиво прирастало", - сказал Денис Мантуров.

Денис Мантуров и Луиджи Ди Майо также обсудили ряд вопросов в сфере образования и культуры. В частности, российский министр отметил увеличение числа россиян, изучающих итальянский язык и культуру, а также напомнил, что 2021 год станет перекрестным годом музеев России в Италии.

В ходе встречи стороны обсудили широкий круг вопросов практически по всем отраслям, в которых у России и Италии есть взаимные интересы, включая фармацевтическую сферу, легкую промышленность, ОПК и агропромышленный комплекс.

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