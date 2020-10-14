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14.10.2020 15:27
Рубрика: Экономика

Мантуров: Розничная цена лекарств от COVID-19 снизилась в два раза

Текст: Светлана Ментюкова
Розничная цена препаратов для лечения COVID-19 на основе фавипиравира снизилась уже более чем в два раза, а экспорт вакцины станет возможен только после насыщения внутреннего рынка. Об этом заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

"Она (цена - прим. "РГ") сейчас уже уменьшилась в два с лишним раза. Эта работа будет продолжаться дальше по мере наращивания объемов производства", - сказал он. Он добавил, что снижение цены происходит поступательно. "Когда это малый объем - одна цена, как только объем увеличивается - другая, высокая - автоматически включается регулирование цены со стороны государства", - цитирует министра ТАСС.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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Денис Мантуров также сообщил, что объем производства вакцин от коронавируса в РФ постепенно увеличится с 800 тыс. доз в ноябре до 15 млн доз весной. "Мы ставим перед собой такую задачу по производству: 800 тыс. доз в ноябре, на 1,5 млн планируем выйти в декабре, 3-3,5 млн - январь. И дальше этот масштаб увеличится кратно. То есть мы будем в состоянии производить 15 млн доз в месяц весной следующего года", - поделился планами глава Минпромторга. Денис Мантуров подчеркнул, что РФ будет готова начать экспорт после насыщения внутреннего рынка.

Как ранее сообщала "РГ", в России начаты продажи трех препаратов для лечения коронавируса - "Авифавир", "Арепливир" и "Коронавир". Основным действующим веществом всех трех препаратов является фавипиравир. Заявленная розничная цена упаковки препарата "Арепливир" 12 320 рублей за упаковку по 40 таблеток по 200 мг, "Коронавира" - от 11 550 рублей за упаковку (50 таблеток по 200 мг). Цена "Авифавира" - около 8 тыс. рублей.

На прошлой неделе глава ФАС Игорь Артемьев сообщал о том, что, как только фавипиравир будет внесен в список жизненноважных и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), ФАС будет устанавливать предельную цену на лекарства от коронавируса. По его словам, цена для будет самой низкой в рамках референтных стран. Как уточнили в ФАС, в соответствии с положениями постановления Правительства № 865 антимонопольное ведомство в рамках пересмотра предельных отпускных цен также проводит сравнительный анализ цен на соотносимые лекарственные препараты в России с ценами на них в референтных странах. На сегодняшний день насчитывается 12 таких государств: Бельгия, Венгрия, Греция, Испания, Голландия, Польша, Румыния, Словакия, Франция, Чехия, Турция, а также страна производства референтного препарата.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минпромторг Пандемия коронавируса COVID-19

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