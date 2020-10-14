Матвиенко: Коронавирус выявлен у семи сенаторов

Семь сенаторов в настоящее время больны коронавирусом, рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью ТАСС.

"На сегодня в Совете Федерации положительный тест у семи сенаторов. К счастью, они не болеют тяжело, в легкой форме", - сообщила она.

Этот уровень заболеваемости COVID-19 не мешает работе Совфеда, заявила она. "Кворум у нас всегда есть, более чем. И будет, я уверена", - сказала спикер.

Она напомнила, что с начала пандемии в Совфеде были приняты очень строгие меры профилактики распространение коронавируса. "Мы не отменяли и не отменяем жесткие санитарно-эпидемиологические требования", - подчеркнула председатель СФ.