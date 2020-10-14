Матвиенко: Вакцинация от коронавируса должна быть добровольной

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что вакцинация от коронавируса не должна быть обязательной. Такое мнение она высказала в интервью ТАСС.

"Я за вакцинацию, безусловно. Но я считаю, что это не должна быть насильственная, обязательная вакцинация. Каждый должен принять самостоятельное решение: делать ему прививку или нет", - сказала глава Совфеда.

Она уверена, что в этом вопросе "нужно вести большую разъяснительную работу: что такое вакцина, что она дает, какие плюсы и минусы, какие есть риски".

Она напомнила, что в ближайшее время будет зарегистрирована вторая вакцина от Covid-19. "И вы знаете, уже огромный интерес многих государств к возможности закупить вакцину в России, наладить производство вакцины в своих странах. И такой процесс активно идет", - сказала спикер.

При этом она подчеркнула, что в первую очередь необходимо обеспечивать вакциной россиян и только потом направлять ее в другие государства. "Думаю, что настроение людей изменится в пользу вакцинации", - полагает Валентина Матвиенко.