Наш репортер пригляделся к новому грузовику

На выставке "ТехИнноПром", проходившей одновременно с VII Форумом регионов Беларуси и России, полный аншлаг собрал электрический грузовик средней тоннажности, разработанный МАЗом. Познакомился с новинкой и посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Что объяснимо: российские города также активно борются за экологию.

На вид грузовик мало чем отличается от серийного дизельного, на базе которого, собственно, и создан. В трехместной кабине - удобные сиденья, она оснащена центральным замком, электрическими стеклоподъемниками, зеркалами заднего вида с регулировкой. Им в помощь установлены мониторы. Многофункциональный руль снабжен гидроусилителем. Скорость машины - до 85 км/час. За спиной водителя - объемистый кузов длиной более шести метров, крытый тентом.

Представитель ОАО "МАЗ" назвал отличительные черты новинки: отсутствие вредных выбросов и бесшумность.

- У грузовика невысокий пробег - около 100 км, зато время на зарядку - всегоa 3-5 часов, это позволяет использовать автомобиль в мегаполисах, - рассказал директор по маркетингу ОАО "МАЗ - управляющая компания холдинга "Белавтомаз" Владимир Янушко.

То, что электрический грузовик стал по сути двойником дизельного, не случайность. Максимально используя уже выпускаемые узлы и детали, заводчане намерены удержать цену в приемлемых для потенциального покупателя рамках. Пока не совсем ясно, какой она окажется в итоге. Впереди - насыщенная программа всевозможных испытаний, по результатам которых и будет принято решение о производстве машины, ее окончательном облике и стоимости.

У электрического листов для родины грузовика пробег около 100 км, время на зарядку - от трех до пяти часов

Хотя уже сейчас можно говорить о целом семействе электромобилей МАЗ. Показанный грузовик может быть оснащен батареями разной емкости, следовательно, и пробег на одной зарядке будет разный. Сейчас заводские специалисты тесно работают по этим и другим направлениям с учеными Института проблем машиностроения НАН Беларуси, где тема электротранспорта одна из топовых.

В мае этого года Минский автозавод показал свой первый электрический городской автобус большой вместимости, способный перевозить свыше 70 человек. Он может проехать без подзарядки до 300 км, что достаточно, чтобы отработать полноценную смену. Подзарядка займет всего четыре часа. На уровне динамика разгона и расход электроэнергии. Возле каждого ряда сидений - розетка для подзарядки мобильного телефона.

И внешне автобус привлекает внимание. Его дизайн обыгрывает силуэт зубра - крыша имеет узнаваемую "горбинку". Панорамное остекление обеспечивает пассажирам отличный обзор. А за комфортный микроклимат отвечает электрический кондиционер.

Перспективную электрическую модель минчане постарались максимально унифицировать со своим традиционным дизельным автобусом третьего поколения, уже известного пассажирам многих российских городов. Это не только удешевляет новинку, но и удобно эксплуатирующим предприятиям. Они без особых дополнительных затрат могут использовать оба вида транспорта. Предполагается, что к маю 2021 года ОАО "МАЗ" изготовит десять электробусов и направит их на опытную эксплуатацию в разные регионы Беларуси.