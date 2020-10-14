Медведев: Контакты в освоении Арктики должны носить мирный характер

Научные контакты в освоении Арктики абсолютно необходимы, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, но они возможны только при понимании всеми участниками определенных реалий.

Россия заинтересована в том, чтобы эти контакты были основаны на прочной базе, носили исключительно мирный характер и являли собой результат научного сотрудничества, заявил он в ходе беседы с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым. "Такое сотрудничество можно обеспечить, если каждая страна будет исходить из того, что в Арктике мы должны вместе стараться создавать наше будущее, а не создавать друг другу проблемы", - подчеркнул Медведев. Все стороны при этом должны понимать, что нормативная основа, на которой базируется работа в регионе, международные конвенции не должны меняться или вскрываться по желанию каких-то стран, в том числе неарктических.

- Мы должны исходить из существующего статус-кво, в том числе и географического положения Российской Федерации. Все-таки Россия - самая большая арктическая страна, а не какие-то другие важные страны, которые находятся вообще в другом полушарии, - обратил внимание замглавы Совбеза.