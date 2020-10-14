Медведев: Закрытие границ неэффективно для борьбы с коронавирусом

Закрытие границ неэффективно для борьбы с коронавирусом, считает заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев. Россия заинтересована в развитии научного сотрудничества против COVID-19 и в фундаментальной вирусологии в целом.

Вокруг новой коронавирусной инфекции, напомнил он в беседе с президентом Российской академии наук Александром Сергеевым, сразу возникла стена недоверия между отдельными государствами, поскольку вопросы происхождения вируса и средств борьбы с ним превратились из сугубо медицинских, биологических и научных в вопросы национальной безопасности.

По словам Медведева, наша страна рассчитывает на продолжение сотрудничества между различными научными школами и учеными из разных стран, чтобы противодействовать коронавирусу. "Вирус никаких границ не разбирает. Даже закрытие границ не является вполне эффективным средством борьбы с вирусом, - подчеркнул замглавы Совбеза. - Мы все это уже прочувствовали весной и сейчас это продолжается".