Меркель о коронавирусе: Германия не выдержит второго локдауна

Канцлер ФРГ Ангела Меркель без особого оптимизма оценивает перспективы национальной экономики в случае второго "коронавирусного" локдауна, вероятность которого как никогда высока. Властям необходимо взять пандемию под контроль, заявила она на пресс-конференции после переговоров с главами федеральных земель ФРГ.

"Мы находимся в фазе пандемии, которая является серьезной​​​. Мы находимся перед серьезным вызовов, наша задача - быть способными отслеживать контакты", - цитирует РИА Новости слова Меркель.

Канцлер признала, что рост числа новых случаев заражения в стране вышел на экспоненциальную динамику.

"Мы уже в экспоненциальной фазе, это видно по ежедневным данным", - констатировала Меркель.

Напомним, что Германия оказалась одной из наиболее пострадавших от коронавируса европейских стран: с начала пандемии там были зафиксировали 334 тысячи случаев заражения коронавирусом и 9 677 смертей среди пациентов с COVID-19. Выздоровели около 281 тысячи инфицированных.