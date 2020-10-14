МИД Беларуси вручил ноту послу Украины

Серьезная озабоченность в связи с дискриминационным указом главы Украины относительно мер "по привлечению предпринимателей, высококвалифицированных специалистов, являющихся гражданами Республики Беларусь", содержится в ноте, которую 14 октября в МИД РБ вручили послу Украины Игорю Кизиму.

Данный правовой акт, констатирует официальный Минск, нельзя трактовать иначе как явно недружественный и дискриминационный шаг украинской стороны, граничащий с вмешательством во внутренние дела соседней страны.

Более того, принятие вышеупомянутого указа, по мнению белорусской стороны, "подрывает доверие в двусторонних отношениях и идет вразрез с положениями Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Беларусью и Украиной, а также межправительственных соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве, о безвизовых поездках граждан и о трудовой деятельности и социальной защите граждан обеих стран, работающих за пределами своих государств".

В этой связи украинской стороне настоятельно рекомендовано принять меры "по соблюдению взятых на себя договорных обязательств в отношениях с Беларусью". При этом, искренне не желая нанести ущерб дружеским связям с украинским народом, подчеркивается в ноте белорусского МИД, белорусская сторона не намерена переходить "красные черты" в отношениях с Украиной, но оставляет за собой право "на применение, в случае оправданной необходимости, ответных мер по защите национальных интересов в соответствии с международными нормами".