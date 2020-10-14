Минэнергетики Болгарии: София не будет делать реверансы перед США из-за “Турецкого потока”

Министр энергетики Болгарии Теменужка Петкова заявила, что София не будет "делать реверансы" перед США из-за строительства газопровода "Турецкий поток".

"Наше правительство работает исключительно в наших национальных интересах. Это вопрос нашей энергетической политики и политики в рамках ЕС, вопрос о реверансе перед США не стоит на повестке дня", - подчеркнула она в ответ на соответствующий вопрос журналиста.

Ранее Вашингтон выступал с критикой проекта "Турецкий поток". В качестве основного довода американцы указывали, что газопровод является "рычагом влияния" Москвы.

В этой связи с категоричной позицией о непосредственной выгоде для Болгарии от реализации проекта выступило посольство РФ в Софии. В частности, в дипмиссии отметили, что республика "исходит из собственных национальных интересов и действует в полном соответствии с европейским законодательством".