Мощно. Круто. Apple выпустила новые iPhone 12 и назвала цены в России

Вечером 13 октября Apple провела презентацию, на которой представила не три, как обычно, а четыре смартфона линейки iPhone 12. Чем они отличаются от одиннадцатой серии?

1. Поддержка 5G во всех моделях линейки. Это означает более скоростной мобильный доступ (4 Гбит/сек загрузка, 200 Мбит/сек отправка), меньшее время соединения, низкие задержки. Отмечается, что соединение 5G будет использоваться там, где это необходимо, а для экономии батареи смартфоны будут использовать LTE.

2. Новая модель - iPhone 12 mini. Этот смартфон получил 5,4-дюймовый экран и почти топовую начинку, включая обновленную двойную систему камер (широкоугольный + стандартный модули), которая снимает еще лучше, в том числе и ночью, распознавание лица Face ID, новейший чип Apple A14 Bionic, защиту от воды. Это самый компактный 5G-смартфон в мире, утверждает Apple.

Apple A14 Bionic, уверены в компании, имеет до 50 процентов более высокую производительность для графики и других вычислений.

iPhone 12 mini доступен в России по цене от 69990 рублей, продажи стартуют 13 ноября (предзаказы - 6 ноября), объем памяти - 64, 128 и 256 Гб.

3. Новый дизайн всех смартфонов. Теперь они напоминают "старичков" iPhone 5s и iPhone SE благодаря плоским боковым граням корпуса.

4. Новые дисплеи во всех моделях - они построены на матрицах OLED (раньше такие были только в линейке Pro) с Super Retina XDR.

5. Камеры умеют записывать ночные таймлапсы, поддерживают повышение четкости изображений Deep Fusion для всех камер (а не только для основной) и режим Smart HDR 3, который лучше работает со "сложным" светом.

6. MagSafe - новая система примагничивания различных аксессуаров к iPhone. Это могут быть, например, беспроводные зарядки или чехлы-бумажники, которые просто крепятся на заднюю стенку.

Фото: Apple

В версиях Pro к трем камерам (основная, ширик, зум) добавился сканер LiDAR - он помогает точнее фокусироваться и заодно делает более эффективной работу с дополненной реальностью (например, можно составить трехмерную карту помещения и быстро расставить мебель).

Остальные три модели iPhone схожи с предыдущим поколением, но есть и отличия.

- Базовый iPhone 12 - напоминает iPhone 11. Он оснащен двойной камерой, имеет диагональ экрана 6,1 дюйма, Face ID, чип A14 Bionic - в общем, все то же, что и модель mini. Экран защищен стеклом Ceramic Shield - считается, что оно примерно в четыре раза прочнее старого.

Стоимость iPhone 12 в России начинается от 79990 рублей, старт продаж - 23 октября. Доступны версии с памятью 64, 128 и 256 Гб.

- iPhone 12 Pro оснащен дисплеем 6,1 дюйма и тремя камерами (широкоугольная, стандартная, четырехкратный зум вместо двукратного) и сканером LiDAR. Камера поддерживает съемку видео с оптической стабилизацией в режиме HDR с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секунду. Эксклюзивная фишка - ночной портретный режим. Остальные характеристики - как у iPhone 12.

Стоимость iPhone 12 Pro в России составит от 99990 рублей, объем памяти - 128, 256 и 612 Гб.

- iPhone 12 Pro Max отличается от обычного Pro размером экрана - 6,7 дюйма. Система камер в совокупности обеспечивает пятикратный оптический зум, утверждают в Apple. Также реализована поддержка записи видео Dolby Vision с частотой 60 кадров в секунду. В России цены на iPhone 12 Pro Max стартуют от 109990 рублей, варианты постоянной памяти - 128, 256 и 512 Гб.