Москалькова прокомментировала членство РФ в Совете по правам человека ООН

Омбудсмен Татьяна Москалькова сделала заявление по поводу возобновления членства РФ в Совете по правам человека ООН.

- С радостью восприняла новость об избрании делегатами Генеральной Ассамблеи ООН Российской Федерации в качестве члена Совета ООН по правам человека, - сказано в заявлении омбудсмена.

Россия войдет в состав Совета сроком на три года, начиная с 1 января 2021 года.

- Совет ООН по правам человека является важным международным органом, в обязанности которого входит поддержка и защита прав человека во всем мире, реагирование на случаи нарушения прав человека и вынесения рекомендаций по их восстановлению, - говорит Татьяна Москалькова, отмечая, что его работа отражает стремление государств мира прийти к универсальным идеалам чести и достоинства и найти уникальные правозащитные инструменты.

Российский омбудсмен убеждена, что вклад России в деятельность Совета ООН по правам человека повысит эффективность практики международной правозащитной дипломатии.