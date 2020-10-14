Московский фестиваль прессы пройдет в октябре в онлайн-формате

Среди участников фестиваля представлены председатель СЖМ и главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов, директор по стратегии ИД "Коммерсантъ" Виктор Лошак, руководитель медиапроекта "Планёрка" Александр Литвинов и другие.
Онлайн и мобильные технологии кардинально меняют потребление медийного контента. Влияние на медиарынок оказывает и пандемия, которая затронула все сферы жизни. Как адаптироваться к новой реальности и превратить эти вызовы в возможности для развития, в первый день фестиваля в рамках отраслевых конференций расскажут представители "Российской газеты" - руководитель направления по управлению тиражами Светлана Приставкина и директор по коммуникациям Татьяна Соловьева.
В рамках фестиваля гости также смогут узнать об интересных акциях книжных магазинов, а также подписаться по льготным ценам на "Российскую газету" и другие периодические издания.
Более подробно с программой можно ознакомиться на сайте pressfest.ru, участие в отраслевой конференции "Работа столичных СМИ в условиях пандемии" осуществляется по предварительной регистрации на сайте ГИПП.