Московский фестиваль прессы пройдет в октябре в онлайн-формате

С 15 по 17 октября 2020 года в онлайн-формате пройдет Московский фестиваль прессы (#PressFestOnline), соорганизаторами которого выступают Союз журналистов Москвы (СЖМ) и Союз предприятий печатной индустрии (ГИПП) при поддержке департамента СМИ и рекламы города Москвы.

Среди участников фестиваля представлены председатель СЖМ и главный редактор газеты "Московский комсомолец" Павел Гусев, главный редактор "Вечерней Москвы" Александр Куприянов, директор по стратегии ИД "Коммерсантъ" Виктор Лошак, руководитель медиапроекта "Планёрка" Александр Литвинов и другие.

Онлайн и мобильные технологии кардинально меняют потребление медийного контента. Влияние на медиарынок оказывает и пандемия, которая затронула все сферы жизни. Как адаптироваться к новой реальности и превратить эти вызовы в возможности для развития, в первый день фестиваля в рамках отраслевых конференций расскажут представители "Российской газеты" - руководитель направления по управлению тиражами Светлана Приставкина и директор по коммуникациям Татьяна Соловьева.

В рамках фестиваля гости также смогут узнать об интересных акциях книжных магазинов, а также подписаться по льготным ценам на "Российскую газету" и другие периодические издания.

Более подробно с программой можно ознакомиться на сайте pressfest.ru, участие в отраслевой конференции "Работа столичных СМИ в условиях пандемии" осуществляется по предварительной регистрации на сайте ГИПП.