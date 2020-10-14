Мурашко: Предельную цену на "Фавипиравир" зарегистрируют после согласования с ФАС

Препараты для лечения новой коронавирусной инфекции включены в перечень жизненно необходимых важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на онлайн-заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Он отметил, что уже подписано распоряжение правительства. В список ЖНВЛП вошли препараты, "касаемые лечения именно новой коронавирусной инфекции", - сказал Мурашко (цитата по ТАСС).

По словам главы Минздрава, сейчас идет процедура регистрации цен. В частности, предельная цена на "Фавипиравир" будет зарегистрирована после согласования с ФАС, отметил Мурашко.