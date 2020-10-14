Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусом за неделю

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что прирост заболеваемости коронавирусом за неделю вырос на 26%. Он рассказал, что уже развернуто 176 тыс. коек для пациентов. Об этом министр сообщил депутатам на заседании Комитета по охране здоровья.

Россия не является лидером по заболеваемости в мире - это США и Бразилия. Однако ситуация тоже не простая. "Прирост заболеваемости за текущую неделю увеличился с 41 до почти 53 на 100 тысяч населения, - сообщил Мурашко. - В сравнении с предыдущей неделей этот рост составил где-то в районе 26%".

Увеличивается нагрузка на все звенья скорой помощи, констатировал министр. 176 тыс. коек развернуто для пациентов. Это сделано в упреждающем режиме, подчеркнул Мурашко. При этом почти 66% больных с COVID-19 лечатся в амбулаторных условиях, а на ИВЛ находятся 2356 человек.

По статистике Минздрава, 20% госпитализированных - это больные с легким течением, 68,3% - со средней степенью тяжести, почти 11% - с тяжелым течением, около 1,5% - крайне тяжелое течение заболевания.