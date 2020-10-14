На бой Хабиба и Гэтжи могут пустить зрителей

Турнир UFC 254, главным событием которого станет бой Хабиба Нурмагомедова и Джастина Гэтжи, может пройти со зрителями. О этом заявил директор UFC по маркетингу на Ближнем Востоке Рашид Аль-Саид.

- На данный момент мы изучаем, каким образом провести UFC 254 со зрителями, приводит слова Аль-Саида hoteliermiddleeast.com. - Наша задача - отделить болельщиков от бойцов и персонала, но при этом безопасно доставить их внутрь . Если все получится, мы скоро сделаем объявление. Пока ничего не подтверждаю, но план есть и его нужно утвердить. Я настроен оптимистично, но здоровье и безопасность в приоритете. Мы не пустим болельщиков, пока не убедимся, что можем обеспечить все необходимые гарантии.

Турнир UFC 254 должен пройти на "Бойцовском острове" в Абу-Даби 24 октября. В последний раз UFC провел турнир со зрителями в марте.