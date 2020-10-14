На Дону преступники незаконно обналичили 450 миллионов рублей

В Ростовской области выявили преступную группу, которая обналичила 450 миллионов рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы региона.

Свою деятельность злоумышленники вели в течение двух лет. На расчетные счета подконтрольных им юридических лиц от заказчиков поступали деньги для незаконных банковских операций.

Средства обналичивали, перечисляли транзитом на расчетные счета коммерческих организаций или физических лиц для получения вычета по НДС, сохранения анонимности плательщика и уменьшение размера прибыли.

За оказание незаконных услуг подозреваемые брали комиссию в размере от шести до 13 процентов суммы. В результате их доход превысил 30 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неправомерный оборот средств платежей".