На фестивале "Мир знаний" покажут фильм "Я, Грета"

14-18 октября в Санкт-Петербурге пройдет кинофестиваль "Мир знаний". Он организован Киностудией им. М. Горького при поддержке Министерства культуры РФ. Тема фестиваля в этом году - "Пересборка будущего". Формат обновлен, гостей и участников ждет ряд нововведений. Организаторы сообщают, что "в новой версии "Мир знаний" - большой междисциплинарный проект, который показывает, как современная наука может выразить себя в искусстве, говорить со зрителем на языке кино.

Откроют фестиваль программный директор Константин Шавловский и представители Киностудии Горького. Затем состоится показ фильма открытия - российская премьера картины "Я, Грета" (I Am Greta) (Натан Гроссман, Швеция, 2020), организованная совместно с прокатчиком картины Beat Films. Байопик знаменитой экоактивистки Греты Тунберг зрители "Мира знаний" увидят первыми в стране - всего через месяц после мировой премьеры на Венецианском кинофестивале.

После показа запланирована вечеринка, на которой будет играть DJ Коля Могила - завсегдатай знаменитых петербургских баров и коллекционер музыки всех жанров.

Конкурсная программа состоит из девяти мировых хитов. Фильмы - из разных стран мира, в том числе США, Канады, Австралии, Германии, мировые премьеры которых состоялись на крупных мировых кинофестивалях Sundance, Berlinale, Cph:Dox, Tribeca, True/False. Это такие фильмы, как "Последний самец", "Разум, тело и душа", "Роболюбовь", "Женщина, которая любит жирафов" и другие. Фильмом закрытия станет картина "Самый жаркий август".

Работы современных документалистов расскажут зрителям о вымирающих видах животных, революции в пищевом производстве, предвзятом поведении искусственного интеллекта и способности роботов любить, дискриминации и харассменте в научной среде, о том, как переживает кризисную ситуацию калифорнийский город Парадайз, а также о попытках создать нечто новое на стыке искусства и науки в рамках отдельно взятого творческого конкурса.

Сеансы пройдут в киноцентре "Родина" и на Открытой киностудии "Лендок". Билеты на сеансы в свободной продаже, описание фильмов можно найти на сайте фестиваля.

Особым событием станет специальный показ фильма FREM (2020, Вьера Чаканиова при участии Мартина Ковачека), мировая премьера которого состоялась на Berlinale в 2020 году в секции Forum. По словам критиков, это "поэтический сенсорный эксперимент, совмещающий науку и искусство, реальность и вымысел, биологическое и технологическое, моделирует опыт восприятия Земли искусственным интеллектом на закате эпохи антропоцена". Посмотреть его можно будет на "Ленфильме".

Также на фестивале "Мир знаний" - три авторские программы, мастер-классы и беседы с создателями фильмов, лекторий и книжная ярмарка совместно с "Альпиной нон-фикшн" и магазином "Порядок слов", онлайн-лекции о будущем медиа от Киностудии им. М. Горького на портале "Культура.рф", а еще - специфическая звуковая инсталляция от саунд-художника Бориса Шершенкова в музее Открытой киностудии "Лендок".

Справка "РГ"

Первый фестиваль "Мир знаний" состоялся в 2006 году. Долгое время его президентом был советский и российский ученый-физик Сергей Петрович Капица. Начиная с 2016 года фестиваль организует Киностудия им. М. Горького. Ежегодно кинопоказы и специальные события фестиваля посещают не менее 13 тысяч зрителей.