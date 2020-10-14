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Насколько безопасно жить в высотке? В этом вопросе эксперты были почти единодушны. Но у каждого - свои аргументы.
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости
Фото: Владимир Вяткин/ РИА Новости

Нет таких лестниц

Валентин Аникеев: Конечно, высотки менее безопасны, чем здания небольшой этажности. С точки зрения той же пожарной безопасности. Нет у нас пожарных машин с лестницами, способными дотянуться до 20-го этажа! Полагаю, жить выше пятого этажа вообще небезопасно, да и некомфортно.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Сергей Дядченко: Вопрос безопасности для проектировщика и заказчика - основной. Любое здание с повышением этажности обрастает системой необходимых инженерных решений. Например, уже в 16-этажных домах есть система дымоудаления из коридоров, незадымляемые лестницы, вплоть до посадочной площадки под вертолет на крыше.

В целом баланс мер безопасности соблюдается. В тоже время вы правы, проблема с противопожарной техникой для высотных зданий есть, лестницы в 75 метров есть не всегда.

Подальше от улицы

Владимир Линов: Абсолютно безопасных зданий вообще не существует.

Однако борьба с терроризмом привела к разработке многочисленных мер защиты. В основном это не увеличение прочности зданий, а меры защиты территории, акватории и воздушного пространства на подступах к нему, предотвращающие нападение. Важно, например, чтобы доминантные высотки не строили впритык к улице: во избежание риска, что террористы подгонят к зданию грузовик со взрывчаткой.

Что касается риска столкновения с самолетом, то он приближен к нулю. Строительство высоток согласовывают в аэронадзоре, самолеты не должны оказаться рядом со зданием.

Качает от ветра

Александр Ложкин: Вообще, если небоскребы появятся в Новосибирске, лучше бы это были административные здания. Использовать высотки для проживания действительно сложно. На верхних этажах могут серьезно ощущаться колебания.

Фото: Михаил Почуев/ТАСС
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С сейсмической обстановкой у нас все более-менее в порядке, хотя случались заметные толчки. Но от ветра на большой высоте никуда не деться.

Новосибирск вообще город ветреный. И когда небоскреб стоит на пути воздушного потока, то позади него создается область низкого давления, а перед ним - область высокого давления. Завихрения начинают здание колебать.

Для того чтобы нивелировать это воздействие, применяют опять же очень сложные технологии. Если попробовать объяснить проще - что-то вроде маятника, который гасит колебания и стабилизирует все 150-200 метров стали, стекла и бетона. В общем, жить на верхних этажах - скорее экзотика, чем необходимость.

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