Наставника клуба "Сочи" Александра Андриевского отправили в отставку

Продолжаются матчи регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. В среду казанский "Ак Барс" на своем льду встречался с челябинским "Трактором".

Победитель поединка определился в серии буллитов. Основное время встречи завершилось вничью - 2:2. В составе казанского клуба отличились Яруллин и Фазылзянов, а в составе челябинцев заброшенными шайбами отметились Бывальцев и Оберг. Решающий буллит на свой счет записал защитник Ник Бэйлен. Отметим, что на тренерский мостик "Барсов" вернулся Дмитрий Квартальнов, ранее находившийся на самоизоляции.

А вот хоккейный клуб "Сочи" остался без главного тренера. После разгромного поражения от омского "Авангарда" - 2:7 - руководство южан решило расторгнуть контракт с наставником команды Александром Андриевским.

Напомним, что специалист возглавил "Сочи" в октябре прошлого года. Под его руководством в минувшем сезоне команда провела 40 матчей и завершила сезон на девятом месте в Западной конференции. После 13 матчей в нынешнем регулярном чемпионате команда занимает 10-е место, отставая от зоны плей-офф на шесть очков.

Как сообщили в пресс-службе сочинского клуба, исполнять обязанности главного тренера в ближайших матчах будет Егор Башкатов.

Тем временем организаторы хоккейной Лиги чемпионов решили не проводить турнир в сезоне-2020/21.

Непростое решение было принято из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба турнира.

Соревнование должно было проходить с 6 октября 2020 года по 13 февраля 2021 года, но эпидемиологическая ситуация в Европе не благоволит проведению турнира.

Президент хоккейной Лиги чемпионов Петер Занер отметил, что в будущем, если ситуация стабилизируется, турнир снова начнут проводить.

Действующим победителем ЛЧ является шведский клуб "Фрелунда", который обыграл в финале чешский "Градец-Кралове".