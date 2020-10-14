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14.10.2020 23:42
Рубрика: Спорт

Больше, чем Феномен

Неймар побил достижение Роналдо
Текст: Сергей Сокольский
Российская газета - Столичный выпуск № 233(8287)
В южной Америке набирает обороты отборочный турнир чемпионата мира-2022.

Главным героем очередного игрового дня стал капитан сборной Бразилии Неймар. И не только потому, что своим хет-триком внес определяющий вклад в победу "пентакампеонов" над Перу - 4:2. Благодаря этим голам Неймар обошел в списке лучших бомбардиров сборной Бразилии самого Роналдо. У Феномена, как прозвали Роналдо за неповторимую манеру игры, 62 гола, а у Неймара их стало уже 64.

"С большим уважением к тебе, Феномен", - написал у себя в "Инстаграме" 28-летний футболист после матча.

На пути к титулу абсолютно лучшего у Неймара остался только один - но кто! Сам король футбола Пеле, который в свое время настрелял за сборную 77 мячей.

Из других важных событий тура отметим волевую победу сборной Аргентины над Боливией - 2:1. Главная ее ценность в том, что эта виктория была одержана в боливийской столице Ла-Пасе, расположенной на высоте 3637 метров над уровнем моря. В последний раз до этого Аргентина побеждала там в 2005 году.

Фото: FABRICE COFFRINI / AFP
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Капитан гостей Лионель Месси результативными действиями в этот вечер не отметился, но трудными тремя очками остался очень доволен. "Отличная победа на такой высоте, где всегда непросто играть. У нас еще много работы, квалификация только началась. Очень рады двум победам. Вперед, Аргентина", - отметил в соцсетях Лео. Напомним, в первой игре аргентинцы справились с Эквадором - 1:0.

Кстати, после матча в Ла-Пасе не обошлось без скандальчика. Во время послематчевых рукопожатий Месси что-то не поделил с физиотерапевтом боливийцев, который, к слову, тоже аргентинец. Обмен резкими репликами едва не перешел в массовую потасовку.

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