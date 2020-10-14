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14.10.2020 18:51
Рубрика: Экономика

Новак пригласил партнеров по БРИКС в нефтегазовые проекты в Арктике

Текст: Сергей Тихонов

На территории Арктической зоны сосредоточены огромные запасы углеводородов, которые оцениваются в 7,33 млрд тонн нефти и 50,45 трлн кубометров газа, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак на встречи министров энергетики стран БРИКС.

Фото: Istock
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"В этой связи приглашаю наших партнеров по БРИКС принять участие в реализации совместных нефтегазовых проектов в Арктике", сказал глава министерства. Он подчеркнул, что считает природный газ, по запасам которого Россия занимает первое место в мире, одним из самых перспективных и экологичных углеводородных ресурсов в 21 веке. А ведущий тренд последних лет в газовой отрасли - масштабное расширение рынка сжиженного природного газа (СПГ). В 2019 году Россия вошла в пятерку крупнейших мировых производителей СПГ. К 2035 году стоит цель нарастить производство с текущих 29 млн до 140 млн тонн СПГ в год, сказал министр.

Приглашение в Арктику партнеров по БРИКС и перспективы отечественной отрасли СПГ связаны не случайно. Из запланированных в России в обозримом будущем восьми новых заводов по сжижению газа четыре будут находиться непосредственно в Арктике (Обский СПГ, Арктик СПГ, Арктик СПГ-2, Арктик СПГ-3), два на Дальнем Востоке (Дальневосточный СПГ, Владивостокский СПГ) и два на Балтике (Балтийский химический комплекс и СПГ-Портовая). Причем крупнейшие проекты сосредоточены именно в Арктике.

Глава Минэнерго также отметил, что в обозримой перспективе традиционные источники энергии продолжат составлять наиболее значительную часть мирового энергетического баланса. "Согласно прогнозу Платформы энергетических исследований БРИКС, в энергобалансе наших стран к 2040 году доля ископаемых источников энергии будет занимать более 70%. Ссылаюсь на эти цифры с особенным удовольствием, потому что они подготовлены нашими экспертами", - сказал Новак.

Экономика Отрасли Нефть и газ Правительство Минэнерго

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