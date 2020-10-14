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14.10.2020 19:30
Рубрика: Общество

Опрос: 71% родителей помогают детям с "домашкой"

Текст: Ксения Колесникова
Большинство родителей - 71% - помогают детям выполнять домашнее задание. А проверяют его - 64%. Такие результаты опроса получили специалисты Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) и Центра социального проектирования "Платформа" в рамках молодежного педагогического форума "Линейка".
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Он проходил в Мастерской управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей". Цель исследования - выяснить, насколько школа соответствует современным стандартам, какие уроки были извлечены во время пандемии:

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
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- После вынужденного перехода на онлайн-образование во время самоизоляции родители стали высоко ценить возможность непосредственного контакта с учителем, - рассказала гендиректор АНО "Национальные приоритеты" София Малявина. - Несмотря на новые технологии, учитель продолжает оставаться центром образовательного процесса. В обществе в этом году произошла переоценка профессии учителя. И результаты опроса это доказывают. 63% родителей видят в школе не только функцию передачи знаний, но и среду для формирования социальных навыков и развития личности.

А вот в части воспитательной работы с детьми ответы опрошенных взрослых - родителей и учителей - разнятся. Чуть более половины родителей (51%) полагают, что школа уделяет недостаточно внимания воспитанию учеников. При этом есть ценностный разрыв между родителями и учителями. Примерно треть родителей считают, что современная школа - носитель не тех ценностей, которые нужны современным детям. Аналогичную претензию, но уже к родителям, предъявляет почти треть опрошенных учителей.

Большинство опрошенных учителей (77%) придерживается мнения, что школа, в первую очередь, выполняет функцию передачи знаний и лишь во вторую занимается воспитанием детей, формированием их ценностной картины мира.

- Формирование системы жизненных ориентиров у школьников возможно только при единых подходах к ценностным категориям воспитания как у учителей, так и у родителей. А это возможно только при постоянном диалоге семьи и школы. Сейчас со стороны государства ведется активная работа в этом направлении, - сказал руководитель проекта "Учитель будущего" АНО "Россия - страна возможностей" Андрей Богданцев.

Фото: Владимир Крайнов/ТАСС
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- Воспитательная работа должна стать важной частью всех образовательных программ. Мы пришли к выводу, что главным сейчас становится умение педагогов увлечь и заинтересовать ребят, говорить с ними на одном языке. Это особенно важно в пору цифровизации школы. Педагог должен быть современным, знать и уметь пользоваться всеми возможностями и использовать их в воспитательной работе, - считает проректор по образовательной деятельности Мастерской управления "Сенеж" Мария Афонина.

Также участники исследования высказали свое мнение о дистанционном формате обучения. С одной стороны, возрастает запрос на онлайн-формат, когда речь заходит об отдельных предметах. С другой, в целом доверие ему остается невысоким. Родители не готовы к дистанционному обучению, так как видят снижение качества подготовки и одновременно рост собственной нагрузки в учебном процессе.

Общество Образование

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