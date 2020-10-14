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14.10.2020 04:41
Рубрика: Власть

Командная игра

Не бывает значимых и мелких духовных свершений: они все - единая ткань народа
Российская газета - Неделя № 232(8286)

Владимир Путин, президент РФ:

- В рамках национального проекта "Культура" выделяется более 8 миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств. Но проблема гораздо шире. Сейчас более тысячи помещений, где размещены такие учебные заведения, обветшали или просто непригодны для занятий. Прошу правительство помочь регионам привести их в порядок. И регионы прошу не забывать, что это ваша обязанность.

(Из Послания Федеральному Собранию 2020 г.)

Как звучит "Михаил Глинка"

Текст: Гульназ Данилова (Уфа)
Студентам Уфимского училища (колледжа) искусств повезло: будущие инструменталисты теперь занимаются на новых музыкальных инструментах, а художники и дизайнеры пользуются новым оборудованием и учебной литературой, о чем мечтали давно. Помог нацпроект "Культура".

- Помощь от государства - бесценна, - говорит директор Уфимского училища искусств Лидия Воробьева. - Износ инструментов был очень высоким, по некоторым видам доходил до 100 процентов.

Фото: Олег Укладов
Почему сельская культура нуждается в перезагрузке

Обновлением музыкальных инструментов в учебных заведениях власти республики занимаются с 2013 года. Но внимание уделялось прежде всего детским школам искусств. Как отметили в министерстве культуры РБ, каждый район Башкирии "по одному кругу" уже получил инструменты, приобретенные за счет региональной казны. А вот до учебных заведений среднего профессионального образования очередь не доходила. Но как только представилась такая возможность, а ее открыл республиканский проект "Культурная среда", который реализуется в рамках нацпроекта "Культура", обновление началось. В мае поступили первые пять фортепиано "Михаил Глинка", 211 мольбертов разных видов, 25 стеллажей, профессиональное фотооборудование для студентов по специальности "Дизайн". В июне получили духовые и ударные инструменты и самый роскошный подарок - баян "Юпитер".

В августе в училище пришли долгожданные шесть роялей и девять фортепиано фабрики KAWAI.

- До конца года будут доставлены музыкальные инструменты для духового и ударного, струнного отделений, отдела "Национальные инструменты народов России", - добавила Лидия Воробьева. - Так что столетний юбилей нашего училища в 2022 году встретим "во всеоружии".

Кстати

Пианино "Михаил Глинка": в основе его производства лежит инновационный подход к отбору и обработке материалов, сборке и интонировке будущего инструмента. В результате появляется инструмент, превосходящий по качеству современные модели среднеценового сегмента.

Завершена реставрация куполов собора Петра и Павла в Петергофе

Текст: Мария Голубкова
С куполов собора Святых Петра и Павла в Петергофе наконец сняли строительные леса.

Реставрация храма ведется с 2013 года, однако работы здесь еще много. Величественное сооружение на берегу Ольгина пруда возводили с 1884 по 1905 год. Место определил сам император Александр Третий. В течение многих лет собор был главным храмом Петергофа, но после революции использовался как склад. В 1989 году собор передали церкви. Внутреннее убранство частично восстановили, а вот фасады продолжают приводить в порядок до сих пор.

Фото: Фото КГИОП

Строители раскрыли кресты, шатры и барабаны всех четырех малых главок до основного объема храма. В прошлом году была раскрыта центральная главка. Теперь специалисты займутся восстановлением кирпичной кладки стен храма. Работы начнутся с северного фасада.

Труппа на "вахте"

Текст: Елена Мационг
Вообще-то Когалым с языка ханты переводится как "болото". Тем контрастнее это название воспринимается в сравнении с тем, какой на самом деле этот далекий сибирский город. А он очень молодой и благоустроенный.

Но главная фишка Когалыма в том, что здесь действует филиал столичного Малого театра. И это не наскоро приспособленный местный ДК - в нем сцена, отвечающая всем современным профессиональным требованиям, зрительный зал на 300 мест. Под декор столичного здания стилизован и фасад.

Фото: iStock
Три театральные премьеры, которые зрители должны были увидеть весной

Не выезжая за пределы округа, югорчане могут смотреть спектакли одного из старейших русских театров. "В Когалыме у нас работает та же самая труппа, те же самые именитые актеры, которые играют на двух площадках в Москве, - отмечает Тамара Михайлова, гендиректор Малого театра. - Мы даем на сибирской сцене наши самые известные спектакли".

К слову, в пандемию, когда театры в стране не работали, девять репертуарных спектаклей Малого были доступны на YouTube-канале. В остальное время актеры дают спектакли в Когалыме каждый уикенд. Как правило, труппа играет с пятницы по воскресенье.

Актеры работают в Когалыме "вахтовым методом". В спектаклях задействованы такие легенды, как Ирина Муравьева, Александр Вершинин, Ольга Чуваева, Валерий Афанасьев, Сергей Еремеев, Александр Клюквин. Показательно, что в Югре побеспокоились о том, где жить прославленной труппе, купили для нее 17 квартир.

В репертуаре филиала Малого театра в Когалыме есть и детские спектакли.

Малый театр в Когалыме открылся спектаклем "На всякого мудреца довольно простоты".

В тему

Жителям Югры стали доступны и шедевры коллекции Русского музея. В Когалыме открылся уникальный культурно-выставочный центр - филиал музея. Сегодня в нем представлены работы Карла Брюллова, Алексея Венецианова, Василия Тропинина и других из "Коллекции В.А. Кокорева". Открытие филиала Русского музея стало возможно благодаря активному участию Югры в реализации планов национального проекта "Культура".

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