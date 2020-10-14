Владимир Путин, президент РФ:

- В рамках национального проекта "Культура" выделяется более 8 миллиардов рублей на оборудование и музыкальные инструменты для детских школ искусств. Но проблема гораздо шире. Сейчас более тысячи помещений, где размещены такие учебные заведения, обветшали или просто непригодны для занятий. Прошу правительство помочь регионам привести их в порядок. И регионы прошу не забывать, что это ваша обязанность.

(Из Послания Федеральному Собранию 2020 г.)