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Считается, что себестоимость квартир в высотках ниже, чем в обычном здании. Но цены на жилье чаще все-таки высокие. Почему?
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
Фото: Максим Блинов/ РИА Новости

Валентин Аникеев: Неправильно считается! Стоимость строительства высоток выше, чем малоэтажных зданий.

Фото: Павел Лисицын/РИА Новости
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Нужно тянуть коммуникации на большую высоту, нужны подстанции для обеспечения хорошего давления воды на 25-м этаже и прочее. Нужно также больше технических средств для безопасности.

Стоимость же квартир в таких домах у нас определяется не себестоимостью, а прибылью, которую хочет получить застройщик.

Сергей Дядченко: При высотном строительстве меняется структура затрат. При обычном строительстве мы, действительно, больше платим за землю, при высотном - земля обходится дешевле, в то же время выше затраты на техническое оснащение домов, инженерные системы.

Но сейчас происходит интересная ситуация: строительство 20-25-этажных домов становится экономически эффективно. Раньше этого не было. Причина в том, что земля на наиболее привлекательных строительных площадках значительно выросла в цене.

Строительство 20-25-этажных домов стало экономически эффективным

Владимир Линов: С себестоимостью все не так однозначно. Чем выше здание, тем дороже несущие конструкции и инженерные системы, но тем меньше затраты на фундаменты и крыши. А при повышении плотности жилого фонда на территории - на земельный участок.

Высотку на Смоленской площади отреставрируют

Баланс затрат зависит от конкретных условий. В настоящее время сильное влияние на себестоимость оказывает стоимость земли и высокая норма прибыли застройщика.

Зачастую квартиры на последних этажах высоток, действительно, оказываются дороже на 30-40 процентов.

За что берут? За панорамный вид из окон! Квартиры одинаковой площади на одном этаже могут также из-за этого сильно разниться в цене.

Статистика свидетельствует: 10 процентов горожан предпочитают верхние этажи из-за панорамного вида.

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