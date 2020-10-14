Открыт прием заявок на "Премию Рунета 2020"

14 октября 2020 года в пресс-центре ТАСС состоялась пресс-конференция, посвященная старту приема заявок на "Премию Рунета". "Премия Рунета" является общенациональной наградой в области высоких технологий и интернета - старейшей и самой престижной в российской интернет-отрасли.

Открыл пресс-конференцию руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям (Роспечать) Михаил Сеславинский, обратив внимание на то, что в этом году вручение "Премии Рунета" особенно важно как для цифровых сервисов, так и для пользователей:

"От лица федерального агентства хочу отметить важность Премии для интернет-отрасли. Несмотря на печальные события этого года, для интернет-индустрии этот год период взлета. События этого года показали, насколько важны интернет-технологии и онлайн-сервисы для каждого из нас. Жители нашей страны повсеместно перешли в онлайн и стали пользоваться цифровыми сервисами: от видеозвонков и дистанционного образования, до онлайн-покупок и телемедицины. И особенно много в 2020 году российские интернет-пользователи потребляли контент. По данным Mediascope WEB-Index, в апреле 2020 пользователи интернета в России старше 12 лет каждый день проводили в интернете на 12% больше времени, чем в марте. По данным OZON, рост продажи подписок на игры и онлайн-кинотеатры в первом квартале 2020 года составил 211%, а суммарный оборот легальных онлайн-видеосервисов, согласно отчету Telecom Daily, в первом полугодии 2020 года вырос на 56% по отношению к аналогичному периоду 2019 года и достиг 18,64 млрд руб".

Директор РАЭК Сергей Плуготаренко осветил основные и специальные номинации и подчеркнул особый контекст вручения Премии в этом году:

"В 2004 году, когда была учреждена "Премия Рунета", Рунету было всего 10 лет. Это проект про эмоции. Они бывают разные: позитивные, негативные, но в итоге всегда нам удавалось делать так, что сама церемония была квинтэссенцией положительных эмоций. Фактически компании из "цифрового контура" мы награждали на "Премии Рунета" уже 16 лет, и в этом году это особенно важно и для нас, и для отрасли. "Премия Рунета" из года в год доказывает, что в российской интернет-отрасли множество ярких и уникальных проектов, компаний - как крупных, так и МСБ - и, конечно же, людей, которых нужно поощрять".

Об этапах конкурса и возможности стать экспертом, рассказал директор РОЦИТ Сергей Гребенников:

"Любая награда - это соревнование, в котором есть победители и проигравшие. Премия Рунета по праву является интернет-Оскаром. Поэтому мы очень внимательно подходим к отбору жюри, в него попадают только признанные эксперты отрасли. За 17-летнюю историю Конкурса в Экспертный Клуб и Экспертный Совет входят более 5000 человек".

А также Сергей отметил, что кроме экспертного голосования есть и всероссийская онлайн-акция "Народное голосование", где подать заявку может каждый желающий.

Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев представил спецноминацию, посвященную 10-летию домену .РФ:

"В 2020 году национальный домен .РФ отмечает свой 10-летний юбилей. В честь этого события Координационный центр доменов .RU/.РФ учредил специальную номинацию на "Премии Рунета 2020" в рамках серии мероприятий, посвященных празднованию юбилея кириллического домена. Лауреатами номинации станут проекты, которые не только сами успешно используют кириллицу в интернет-адресации, но и содействуют универсальному принятию многоязычных доменных имен и адресов электронной почты. Кроме того, Координационный центр внес предложение в оргкомитет Премии Рунета учредить в этом году спецноминацию оргкомитета "За вклад в поддержку и развитие русского языка в интернете". Планируется, что лауреаты этих спецноминаций получат не стандартную статуэтку главной отраслевой награды с изображением символа Рунета .RU, а статуэтку, увенчанную обозначением национального кириллического домена .РФ".

Кроме того, в рамках Премии Рунета пройдет премия "Цифровой юрист 2020", которая была учреждена в прошлом году Российской ассоциацией электронных коммуникаций совместно с Moscow Digital School и Московским отделением Ассоциации юристов России. Ежегодно премией "Цифровой юрист года" отмечаются юристы, внесшие значительный вклад в развитие цифрового и информационного права в России.

Председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Александр Журавлев рассказал о премии "Цифровой юрист года", о растущей роли цифровых юристов в современном обществе.

"Мы видим, что сейчас растет роль цифровых сервисов во всех отраслях экономики и жизни человека. Практически все процессы: заключение сделок, подача обращений и взаимодействие с регуляторами, судами и другими госорганами перешли в онлайн. Особенно наглядно это показала пандемия. Именно поэтому важны квалифицированные специалисты в области цифрового и информационного права, интеллектуальной собственности, персональных данных, программного обеспечения и т.д. То есть специалисты, которые смогут обеспечить заключение сделок, защитить интересы граждан и бизнеса в судах и госорганах, а также разработать качественные законы для регулирования работы новых технологий и сопутствующих процессов", - отмечает Александр Журавлев.

Подробная информация и подача заявки доступны на сайте.