Памфилова назвала бессмысленным "день тишины" в современных условиях

Глава Центризбиркома Элла Памфилова считает, что при нынешнем уровне развития интернета требование о соблюдении "дня тишины" выглядит бессмысленным. Такое мнение она высказала в среду на встрече с политологами и экспертами.

"Нужен ли он вообще в этих современных условиях? Моя личная точка зрения, я ее придерживаюсь, в данных современных условиях, когда у нас есть соцсети, когда у нас превалирует интернет и так далее, он, наверное, в большей степени бессмысленен", - сказала Памфилова.

Она подчеркнула, что высказывает свою личную точку зрения и никому ее не навязывает.

Вопрос о "дне тишины" следует обсуждать, особенно в условиях многодневного голосования, добавила Памфилова.

"День тишины" установлен законом накануне Единого дня голосования. В этом году в ряде регионов выборы проходили в течение трех дней, однако запрет на агитацию действовал только в субботу, 12 сентября, поскольку голосование в дополнительные дни формально считалось досрочным.