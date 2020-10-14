Новости

Меркель о коронавирусе: Германия не выдержит второго локдауна 14.10.2020
В Москве скончались 57 пациентов с коронавирусом 14.10.2020
Путин наградил Кудрина и Турчака 14.10.2020
Умерла актриса из "Друзей" Кончата Феррелл 14.10.2020
Фальков назвал условия перехода вузов России на удаленку 14.10.2020
Кристина Асмус заразилась коронавирусом 14.10.2020
Воробьев не намерен возвращать пропускную систему в Подмосковье 14.10.2020
Слабые ночные заморозки ожидаются в Москве в выходные 14.10.2020
Хуснуллин: Льготная ипотека увеличивает объем строящегося жилья 14.10.2020
Минобороны сообщило о 1 468 военнослужащих с коронавирусом 14.10.2020
В Минздраве назвали сроки ввода в гражданский оборот второй вакцины от ковид 14.10.2020
Мурашко: Предельную цену на "Фавипиравир" зарегистрируют после согласования с ФАС 14.10.2020
На месте киноцентра "Соловей" в Москве построят четыре башни 14.10.2020
Стал известен стартовый состав сборной России на матч с венграми 14.10.2020
Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений 14.10.2020
Следователи задержали тещу убитого в Петербурге рэпера Картрайта 14.10.2020
В Минтруда пообещали решить спорную ситуацию с автознаком "Инвалид" 14.10.2020
Театр Ермоловой из-за коронавируса закрылся до 29 октября 14.10.2020
Москалькова прокомментировала членство РФ в Совете по правам человека ООН 14.10.2020
Росстат назвал самый подорожавший за неделю продукт 14.10.2020
МИД Беларуси вручил ноту послу Украины 14.10.2020
Граждане с инвалидностью смогут самостоятельно выбирать ТСР 14.10.2020
Новак пригласил партнеров по БРИКС в нефтегазовые проекты в Арктике 14.10.2020
Власти Берлина "пригрозили" пальцем нарушителям масочного режима 14.10.2020
Хуснуллин: Продление льготной ипотеки снизит среднюю ставку до 7,5% 14.10.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Программа льготной ипотеки будет продлена до июля 2021 года
Зачем сегодня строят небоскребы
Зачем сегодня строят небоскребы
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
Собянин рассказал о работе московских школ после каникул
14.10.2020 22:28
Рубрика: Власть

Доверяй и проверяй

Элла Памфилова обсудила с экспертами перспективы новых избирательных технологий
Текст: Галина Мисливская
Российская газета - Столичный выпуск № 233(8287)
ЦИК готовит предложения по разведению выборов и учебного процесса, сообщила глава комиссии Элла Памфилова на встрече с политологами и экспертами в среду. Новые избирательные процедуры, которые обкатали в ходе плебисцита по Конституции и региональных выборов, понравились гражданам. Это и многодневное голосование, и онлайн-формат. Но для их повсеместного внедрения предстоит решить ряд вопросов, связанных с надежностью и удобством процесса.

Мнения относительно многодневного голосования разделились. Политтехнолог Евгений Минченко уверен, что "мотивация удобства превалирует над мотивацией опасения перед возможностью непрозрачности выборов", поэтому формат надо развивать. Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов напомнил, что голосование - это конституционный долг, и его выполнение не надо облегчать, тем более что это связано с большими сложностями для избиркомов. Прозвучало и мнение о том, что в стремлении к удобству можно потерять в доверии, например, когда голосование проходит вне помещений участков.

ЦИК не выявил случаев двойного голосования на выборах в сентябре

"Я категорически не согласна с тем, что удобство может быть в ущерб легитимности, - заявила Элла Памфилова. - Все меры, обеспечивающие доверие, должны применяться, и все, что могли, мы сделали. Лучшей системы общественного контроля, чем мы предложили, нет нигде в мире". Памфилова уверена, что живое наблюдение "ничто не заменит" и оно "должно быть тотальным".

Элла Памфилова: Лучшей системы общественного контроля за выборами, чем мы предложили, нет нигде в мире

Она предложила в процессе подготовки к кампании следующего года сосредоточиться на решении конкретных проблем, связанных с проведением многодневного голосования. Одна из них - необходимость "развести" учебный и избирательный процессы. "Это невозможно делать в ручном режиме, должен быть системный, четкий и понятный подход", - считает глава ЦИК. "Хотите в сентябре проводить выборы? Тогда продумайте, что делать со школами. Выводить участки из школ? Выводить учителей из комиссий? Или вводить каникулы, откладывать учебный процесс, но проблему законодателям решать придется", - сказала она и добавила, что ЦИК свои предложения готовит.

Ранее глава комиссии предлагала в качестве одного из вариантов установить единые школьные каникулы, например, в апреле, и проводить голосование в это время.

Еще один вопрос, требующий обсуждения, это "день тишины" перед выборами. В сентябре голосование в половине регионов было трехдневным, однако в дополнительные дни оно считалось досрочным. В итоге сложилась парадоксальная ситуация: участки открылись в пятницу, а запрет на агитацию начал действовать в субботу. В ЦИКе тогда пояснили, что с 2021 года все дни многодневного голосования будут основными и "день тишины" объявят перед первым из них. Впрочем, сама Элла Памфилова не уверена, что этот запрет надо сохранить.

Памфилова: ЦИК возобновляет работу экспертного совета

"Нужен ли он вообще в современных условиях? Моя личная точка зрения: когда у нас есть соцсети, когда у нас превалирует интернет, он (запрет), наверное, в большей степени бессмысленен", - сказала она.

Обсудили и главную техническую новинку сезона - дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Эксперты сошлись во мнении, что это перспективный формат, особенно востребованный среди молодежи.

"Мы сейчас проанализировали, посмотрели, да, сбоев не было, но я не уверена, что в следующую кампанию федеральную, которая будет менее чем через год, в сентябре следующего года, мы тотально будем готовы осуществлять дистанционное голосование. Не уверена", - сказала Элла Памфилова, имея в виду выборы в Госдуму, которые должны пройти в 2021 году. По ее словам, комиссия будет развивать это направление за счет пилотных проектов в регионах и усиливать безопасность системы голосования.

Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК

Главное сегодня

Президент внес в Госдуму пакет проектов, закрепляющих верховенство Конституции
Путин: В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса
Фальков назвал условия перехода вузов России на удаленку
Воробьев не намерен возвращать пропускную систему в Подмосковье
Ростуризм: Во втором этапе программы кешбэка участвуют 1,5 млн предложений
Для иностранцев с детьми-россиянами упростили получение гражданства РФ
Верховный суд разрешил не возвращать выплаченные по ошибке пособия