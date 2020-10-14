ЦИК готовит предложения по разведению выборов и учебного процесса, сообщила глава комиссии Элла Памфилова на встрече с политологами и экспертами в среду. Новые избирательные процедуры, которые обкатали в ходе плебисцита по Конституции и региональных выборов, понравились гражданам. Это и многодневное голосование, и онлайн-формат. Но для их повсеместного внедрения предстоит решить ряд вопросов, связанных с надежностью и удобством процесса.

Мнения относительно многодневного голосования разделились. Политтехнолог Евгений Минченко уверен, что "мотивация удобства превалирует над мотивацией опасения перед возможностью непрозрачности выборов", поэтому формат надо развивать. Президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов напомнил, что голосование - это конституционный долг, и его выполнение не надо облегчать, тем более что это связано с большими сложностями для избиркомов. Прозвучало и мнение о том, что в стремлении к удобству можно потерять в доверии, например, когда голосование проходит вне помещений участков.

"Я категорически не согласна с тем, что удобство может быть в ущерб легитимности, - заявила Элла Памфилова. - Все меры, обеспечивающие доверие, должны применяться, и все, что могли, мы сделали. Лучшей системы общественного контроля, чем мы предложили, нет нигде в мире". Памфилова уверена, что живое наблюдение "ничто не заменит" и оно "должно быть тотальным".

Элла Памфилова: Лучшей системы общественного контроля за выборами, чем мы предложили, нет нигде в мире

Она предложила в процессе подготовки к кампании следующего года сосредоточиться на решении конкретных проблем, связанных с проведением многодневного голосования. Одна из них - необходимость "развести" учебный и избирательный процессы. "Это невозможно делать в ручном режиме, должен быть системный, четкий и понятный подход", - считает глава ЦИК. "Хотите в сентябре проводить выборы? Тогда продумайте, что делать со школами. Выводить участки из школ? Выводить учителей из комиссий? Или вводить каникулы, откладывать учебный процесс, но проблему законодателям решать придется", - сказала она и добавила, что ЦИК свои предложения готовит.

Ранее глава комиссии предлагала в качестве одного из вариантов установить единые школьные каникулы, например, в апреле, и проводить голосование в это время.

Еще один вопрос, требующий обсуждения, это "день тишины" перед выборами. В сентябре голосование в половине регионов было трехдневным, однако в дополнительные дни оно считалось досрочным. В итоге сложилась парадоксальная ситуация: участки открылись в пятницу, а запрет на агитацию начал действовать в субботу. В ЦИКе тогда пояснили, что с 2021 года все дни многодневного голосования будут основными и "день тишины" объявят перед первым из них. Впрочем, сама Элла Памфилова не уверена, что этот запрет надо сохранить.

"Нужен ли он вообще в современных условиях? Моя личная точка зрения: когда у нас есть соцсети, когда у нас превалирует интернет, он (запрет), наверное, в большей степени бессмысленен", - сказала она.

Обсудили и главную техническую новинку сезона - дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Эксперты сошлись во мнении, что это перспективный формат, особенно востребованный среди молодежи.

"Мы сейчас проанализировали, посмотрели, да, сбоев не было, но я не уверена, что в следующую кампанию федеральную, которая будет менее чем через год, в сентябре следующего года, мы тотально будем готовы осуществлять дистанционное голосование. Не уверена", - сказала Элла Памфилова, имея в виду выборы в Госдуму, которые должны пройти в 2021 году. По ее словам, комиссия будет развивать это направление за счет пилотных проектов в регионах и усиливать безопасность системы голосования.