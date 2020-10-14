Памфилова: Онлайн-голосование на выборах в Госдуму вряд ли будет повсеместным

Председатель ЦИК Элла Памфилова сомневается, что избирательная система России к ближайшим выборам в Госдуму будет готова к тотальному использованию дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Такое мнение она высказала в среду в ходе встречи с политологами и экспертами. "Мы от этого не отступаем, будем развивать современные технологии, электронное дистанционное голосование", - сказала она.

В прошедший 13 сентября Единый день голосования онлайн-формат применялся в двух регионах на дополнительных выборах в Госдуму. "Мы сейчас проанализировали, посмотрели, да, сбоев не было, но я не уверена, что в следующую кампанию федеральную, которая будет менее чем через год, в сентябре следующего года, мы тотально будем готовы осуществлять дистанционное голосование. Не уверена", - сказала Памфилова.

По ее словам, до повсеместного внедрения ДЭГ надо решить еще очень много проблем, связанных с безопасностью системы. "Но то, что мы наращивать будем это направление, многие регионы будут охвачены в этих пилотных проектах, это точно", - добавила Памфилова.

Ранее она заявила, что ЦИК будет использовать ДЭГ в ходе муниципальных кампаний, которые проходят в течение года, чтобы к большим федеральным выборам избирательная система накопила больше опыта в использовании онлайн-голосования.

В следующем году в ходе Единого дня голосования должны пройти выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. Кроме того, жителям семи регионов предстоит выбрать губернаторов, в 39 субъектах - новые составы законодательных собраний.