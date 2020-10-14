Парламент Киргизии утвердил Жапарова в должности премьера

Парламент Киргизии вновь утвердил Садыра Жапарова в должности премьера и одобрил предложенный им состав правительства. Соответствующее решение принято законодателями республики сегодня. Де-факто Жапаров возглавляет правительство Киргизии с прошлой недели.

Накануне действующий президент Сооронбай Жээнбеков вернул в парламент ранее принятое депутатами постановление об утверждении Сапара Жапарова, объяснив, что решение необходимо оформить так, чтобы ни у кого не появилось повода его опротестовать. Важно это, по словам главы республики, не только для внутренних игроков, но и для имиджа республики на мировой арене.

- Для стабилизации ситуации в стране и признания нового премьер-министра другими государствами важно, чтобы все решения были легитимны, и кандидатуру главы правительства утвердили в строгом соответствии с законодательством, - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

В новом составе правительства Киргизии посты сохранили всего шестеро членов прежнего кабинета министров. В основном - люди, отвечавшие за социальный и экономический блоки. Отбирать в его команду, как утверждает Жапаров, старались молодых, образованных и не запятнанных подозрениями в коррупционных связях.