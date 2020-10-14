В 2021 году пенсии по инвалидности будут не только продлеваться в проактивном режиме, то есть, без участия граждан, но и назначаться впервые, сообщил первый замминистра труда и социальной защиты Алексей Вовченко.

"С учетом развития современных информационно-коммуникационных технологий больше нет необходимости в отдельных обращениях в Пенсионный фонд для назначения пенсий по инвалидности. В Госдуму внесен законопроект, и планируется, что после его принятия, к началу 2021 года, пенсии по инвалидности будут назначаться автоматически по факту признания человека инвалидом", - сказал он в среду, 14 октября, на круглом столе в Совете федерации.

Вовченко пояснил, что дополнительных справок больше не требуется, потому что сведения о подтверждении инвалидности автоматически поступают в Федеральный реестр инвалидов. Возможностью автоматического продления пенсии по инвалидности в этом году воспользовалось уже свыше 600 тысяч человек. При этом проактивный порядок назначения пенсии при впервые установленной инвалидности пока реализуется только в пилотных регионах.