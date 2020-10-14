Пенсия без забот

Цифровизация до неузнаваемости изменила некогда привычный процесс получения пенсии. Бесконечные многочасовые очереди из ожидающих наличный расчет пенсионеров ушли в прошлое благодаря современным банковским продуктам. Теперь бабушки и дедушки могут полностью посвятить себя даче, внукам или любимому делу - пенсия придет на карту без опозданий. Пользуясь услугами АО "Почта Банк", пенсионеры могут занимать у банка деньги без процентов до пенсии, снимать до 10 000 рублей в месяц в банкомате любого банка без комиссии и преумножать свои накопления ежемесячно. Чтобы стать клиентом Почта Банка, не нужно никуда идти: пригласите сотрудника домой для оформления всех необходимых документов. Но обо всём по порядку.

Преимущества получения пенсии в Почта Банке

Для каждого пенсионера, оформившего заявление на перевод пенсии в Почта Банк, открывается "Сберегательный счёт", на который она и поступает. Этот счёт можно пополнять самому, получать на него переводы от близких и, конечно, тратить имеющиеся там средства. А в случае необходимости - без комиссии снимать наличные (в пределах 10 000 рублей в месяц) в банкоматах любых банков. Чтобы все эти операции было удобно и быстро совершать, при открытии "Сберегательного счёта" пенсионеры получают бесплатную неименную карту "Мир". По тарифу "Пенсионный", который подключается автоматически при первом поступлении пенсии на "Сберегательный счёт", возможно начисление до 5% годовых на минимальный остаток средств на счёте ежемесячно.

"Запасной кошелёк"

Если потратились на крупную покупку и денег до следующей пенсии не хватает, есть возможность занять у банка 10 000 рублей, а вернуть долг после получения пенсии. "Запасной кошелёк", дополнительная услуга к пенсионному предложению, подключается бесплатно в отделении банка, в интернет-банке или мобильном приложении Почта Банк Онлайн. "Запасной кошелёк" - кредитная карта с особым функционалом и фиксированным лимитом 10 000 рублей. По карте действует долгий беспроцентный период - 36 месяцев, а если гасить всю задолженность к расчётной дате, то и ежемесячная комиссия не начисляется, а значит, воспользоваться кредитными средствами можно бесплатно! Беспроцентный период по тарифу "Запасной кошелёк" предоставляется на операции оплаты товаров и услуг, а также платежей и переводов на "Сберегательный счёт" с использованием реквизитов банковской карты.

Инструкция по применению

Оформить получение пенсии в Почта Банке - просто. Выберите вариант, удобный для вас:

1. Посетить отделение

Более 15 тысяч офисов Почта Банка расположены в почтовых отделениях по всей России, найти их нетрудно, а дойти удобно. С собой возьмите: паспорт, СНИЛС и мобильный телефон. Сотрудник банка откроет вам "Сберегательный счёт", неименную карту "Мир" к нему, поможет оформить заявление о доставке пенсии на ваш "Сберегательный счёт" в Почта Банке и передать его в Пенсионный фонд РФ. Вся процедура займёт не более 15 минут.

2. Вызвать сотрудника Почта Банка на дом

Почта Банк запустил собственную доставку финансовых услуг по всей стране. Сервисом можно воспользоваться абсолютно бесплатно. Чтобы получить услуги с доставкой на дом, нужно заполнить заявку "Перевод пенсии" на сайте pochtabank.ru в разделе "Онлайн-заявки" или позвонить по телефону клиентской службы банка 8 800 550 0770 (звонок бесплатный).

Даже если вы живете в небольшом поселке, банк организует встречу в ближайшем городе. Сотрудник придёт в удобное время, проконсультирует и оформит продукт. Опознать сотрудника банка можно по фирменному бейджу.

3. Если вы уже являетесь клиентом Почта Банка

Например, у вас открыт вклад или "Сберегательный счёт", оформить перевод пенсии можно в интернет-банке или мобильном приложении Почта Банк Онлайн.

Уточнить адреса отделений банка и получить подробную консультацию вы можете по телефону 8 800 550 0770 (звонок по России бесплатный) или на сайте pochtabank.ru

"Сберегательный счёт" - текущий банковский счёт с ежемесячным начислением процентов на минимальный остаток средств, находившихся на счёте в течение календарного месяца. В рамках тарифа "Пенсионный" (подключается при поступлении пенсионных выплат)/ "Зарплатный пенсионер" (подключается при поступлении пенсионных и зарплатных выплат); на сумму от 50 000 руб.: при совершении Квалифицированных операций на сумму менее 10 000 руб. в предыдущем месяце - 3,5% годовых, при совершении Квалифицированных операций на сумму от 10 000 руб. в предыдущем месяце - 5% годовых; на сумму от 1 000,00 до 49 999,99 руб. (включительно) - 3% годовых; на сумму до 999,99 руб. (включительно) - 0% годовых. Обслуживание "Сберегательного счёта" для тарифов "Пенсионный"/ "Зарплатный пенсионер" - 0 руб. К счёту выпускается карта. Комиссия за выпуск карты, по которой первой в период действия договора проведена активация, и каждый последующий перевыпуск по истечении срока действия: "Мир" неименная - 0 руб.; "Мир" именная: тариф "Пенсионный" - 500 руб.; "Зарплатный пенсионер" - 0 руб. Карты (за исключением карт, указанных выше) и каждый их последующий перевыпуск по истечении срока действия: Мир неименная (не подключённая к акции "Бонусы за покупки" в рамках программы лояльности "Мультибонус"), Мир именная - 500 руб.; Мир неименная (подключённая к акции "Бонусы за покупки" в рамках программы лояльности "Мультибонус") - 0 руб. Обслуживание указанных карт к "Сберегательному счёту", ежегодно, начиная со 2-го года обслуживания (применяется для карт к "Сберегательному счёту", выпущенных с 10.10.2019): Мир неименная/именная - 0 руб. Комиссия за выдачу средств, относящихся к отдельной категории, а также комиссия за выдачу средств, не относящихся к отдельной категории, при сумме выдачи не более 100 000 руб. в календарный месяц: в банкоматах и ПВН АО "Почта Банк" и банков группы ВТБ - не взимается; в банкоматах и ПВН других банков по тарифу "Пенсионный" и "Зарплатный пенсионер": в пределах 10 000 руб. в календарный месяц - не взимается, свыше 10 000 руб. - 1% от суммы (мин. 100 руб.). Комиссия за выдачу средств, не относящихся к отдельной категории, при сумме выдачи свыше 100 000 руб. в календарный месяц - 7,9% от суммы (мин. 100 руб.). ПВН - пункты выдачи наличных. Квалифицированная операция - расходная операция по оплате товаров/работ и/или услуг, совершённая клиентом/держателем дополнительной карты по текущему счёту клиента (физического лица), открытому в банке в рамках договора банковского счёта, и отражённая по счёту как списание средств в соответствующем периоде. К Квалифицируемым операциям относятся: операции по распоряжениям на перевод, принятым в электронном виде, за исключением: переводов денежных средств в счет погашения кредитов, переводов в адрес физических лиц, в том числе через системы денежных переводов, переводов в оплату услуг Банка, переводов, связанных с участием в азартных играх и тотализаторах, расходами в социальных сетях, переводов в оплату туристических услуг; переводов в целях пополнения электронных кошельков; операции, совершенные с использованием карт Банка, за исключением операций, совершенных с использованием карт Банка, связанных с: наличными деньгами; приобретением финансовых инструментов; ценных бумаг; дорожных чеков, а также иностранной валюты; с участием в азартных играх и тотализаторах; операции по переводу денежных средств в адрес физических лиц. Кредитный лимит по карте по тарифу "Запасной кошелёк 10 000" - 10 000 руб. под 0% годовых при выполнении условий беспроцентного периода, в остальных случаях - 10% годовых на задолженность. Обязательный ежемесячный платеж - не менее 500 руб., но не более задолженности. Беспроцентный период (до 36 расчётных периодов) - для кредита на совершение операций оплаты товаров/услуг при условии полного погашения задолженности до 35 даты платежа включительно, получения наличных денежных средств и совершения переводов на "Сберегательный счёт" Клиента в Банке с использованием реквизитов Банковской карты. Комиссия за оформление карты - 0 руб., ежемесячная комиссия за обслуживание при отсутствии задолженности - 0 руб., в остальных случаях - 300 руб. Лимит на снятие денежных средств - 10 000 руб. на каждую операцию, 30 000 руб./мес. Комиссия за снятие собственных денежных средств в банкоматах АО "Почта Банк" - 0 руб.; за совершение переводов на "Сберегательный счёт" Клиента в Банке с использованием реквизитов Банковской карты - не взимается. Подробности - в тарифах банка на pochtabank.ru. АО "Почта Банк".

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