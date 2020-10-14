Песков: Для новой системы госуправления подходят решения на базе Telegram

Иногда можно действовать не иерархично, принимая решения не через документы и на бесконечных совещаниях, а в мобильных рабочих группах. Об этом в интервью "Российской газете" заявил Дмитрий Песков, специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития.

"Самое важное, чему мы научились за время пандемии, это то, что иногда можно действовать не иерархично, принимать решения не через документы и на бесконечных совещаниях, а в мобильных рабочих группах - перезваниваясь друг с другом, создавая рабочие чаты. Для новой системы госуправления прекрасно подходят решения на базе Telegram. Если есть какая-то проблема, создали группу, включили туда всех людей, сделали простейший контроль задач, и, что называется, поехало. Вот это более эффективный путь, и мне хотелось бы, чтобы он остался и после пандемии", - сказал он.

Полный текст интервью со специальным представителем президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрием Песковым читайте в ближайшем номере "РГ".