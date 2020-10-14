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14.10.2020 16:54
Рубрика: Власть

Поддержаны президентские поправки о Совбезе

Текст: Татьяна Замахина
Комитет по госстроительству и законодательству рекомендовал принять в первом чтении поправки в закон "О безопасности", которые, среди прочего, касаются полномочий Совета Безопасности. Законопроект был ранее внесен главой государства в пакете предложений, которые развивают нормы обновленной Конституции.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

О решении журналистам рассказал глава комитета, официальный представитель президента при рассмотрении данных законопроектов в парламенте Павел Крашенинников. В закон "О безопасности" вносится положение о том, что решения межгосударственных органов в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в России.

Фото: Александр Корольков/РГ
Крашенинников рассказал о новациях в законах по поправкам к Конституции

Указывается также, что Совет Федерации проводит консультации по предложенным президентом кандидатурам на должность руководителей федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности. Это относится и к федеральным министрам (ранее положение об этом было одобрено при рассмотрении новой редакции закона о правительстве, который прошел первое чтение).

Поправками также уточняются статус и задачи Совета Безопасности - охрана суверенитета, независимости и государственной целостности, предотвращение внутренних и внешних угроз, пресечение действий, направленных на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывов к таким действиям. Для зампреда Совбеза, его секретаря и членов устанавливается запрет открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории России.

Павел Крашенинников подчеркнул, что поправки приводят к единообразию нормы о требованиях и ограничениях для лиц, занимающих должности, критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны.

Власть Работа власти Госуправление Президент Совет Безопасности Поправки в Конституцию РФ

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