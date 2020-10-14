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Рубрика: Культура

Полина Максимова названа лучшей актрисой на фестивале сериалов в Каннах

Текст: Сусанна Альперина
Нам повезло жить в такое время, когда каждый день приносит гордость за российский контент. Сегодня международный фестиваль сериалов Cannes Series, что проходит в Каннах в смешанном формате - оффлайн и онлайн, раздал призы. Россиянка Полина Максимова названа в Европе Лучшей сериальной актрисой. Историческое событие. До этого подобного приза была удостоена пару лет назад лишь Анна Михалкова на другом фестивале сериалов Series Mania - за роль в проекте Бориса Хлебникова "Обычная женщина".
Фото: видеосервис START Фото: видеосервис START
Фото: видеосервис START
Фото: iStock
В России выйдут четыре новых сериала с элементами триллера

Напомним, что сериал "257 причин, чтобы жить" в этом году единственный из России вошел в десятку лучших сериалов, отобранный со всего мира в конкурс Cannes Series. Проект режиссера Максима Свешникова, который видеосервис Start продлил на второй сезон, рассказывает о девушке, которая победила онкологическое заболевание, но здоровой оказалась не нужна близким людям. После этого она учится жить заново. Преисполненный оптимизма сериал собрал в этом году рекордное количество просмотров на видеосервисе и положительные оценки самых строгих критиков. Для международной дистрибуции его "забрала к себе" крупная компания BETA Film, и к покупателям на международных рынках контента проект с их помощью быстро проложил к себе дорогу. Полина Максимова записала в честь победы на английском языке трогательное обращение, в котором благодарит всех, кто работал над проектом - в настоящий момент оно со скоростью молнии расходится по соцсетям.

Посмотрим, в каком окружении оказалась наша победительница. Лучшим сериалом в Каннах в этом году назван норвежский проект "Партизан". Он рассказывает о странной общине, похожей на секту, которая находится в такой глубинке, где не ловят даже мобильные телефоны. Люди, которые там живут, якобы занимаются выращиванием экологически чистых овощей и фруктов. Но кто на самом деле знает, чем они занимаются? Главные герои сериала - араб, который устраивается работать в эту общину наемным рабочим, и две прехорошенькие девочки, которые приезжают туда на лето.

Приз за лучший сценарий - у французского сериала "Молох". Его героиня - стажерка в газете, которая следует в своей работе известной поговорке "цель оправдывает средства". Всеми правдами и неправдами она пытается узнать, что произошло с теми людьми, которые на глазах у всех совершили самосожжение. И каким образом причастен к происходящему странный психотерапевт, второй главный герой сериала.

Специальный приз за лучший актерский ансамбль получил бельгийско-голландский сериал "Красные огни" о трех женщинах из разных слоев общества, которые протягивают друг другу руку помощи. Награда за лучшую музыку вручена шведскому проекту "Вожак", сделанному в копродукции с Сербией. В центре истории - взаимодействие адвоката Эмили и недавно освобожденного заключенного Тедди...

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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