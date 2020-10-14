Правительство Кубы объявило о запуске масштабных экономических реформ в стране

Кубу ждут глобальные изменения экономики. Среди наиболее громких объявленных нововведений - объединение двух существующих сегодня национальных валют, повышение зарплат, плавная девальвация кубинского песо, а также отказ от ряда субсидий для населения.

О том, что Остров Свободы ждут масштабные изменения, на Кубе говорят повсюду последний год. И вот наконец в эфире национального телевидения выступил глава комиссии по проведению преобразований Марино Мурильо, который и раскрыл многие подробности предстоящего процесса, который получил замысловатое название "упорядочивание денежного обращения". Попросту же речь идет о монетарной реформе.

"Задача запущенного процесса - решить проблему двух нацвалют, двух обменных курсов, отказаться от массовых субсидий и дотаций, внести необходимые изменения в систему доходов населения", - сообщил об основных направлениях Мурильо.

Двум валютам на Кубе не место

Одним из краеугольных элементов предлагаемой реформы является избавление от конвертируемого песо (CUC или простонародье "кук"). В настоящее время на Кубе существуют две национальные валюты - кубинский песо (CUP) и те самые "куки", утратившие свою актуальность. CUC появился в 1994 как ответ властей на острейший экономический кризис, в который погрузилась страна после распада соцлагеря. Изначально CUC, чья стоимость приравнивалась к одному доллару (хождение которого на Кубе было разрешено годом ранее), являлся весьма "элитарной" валютой. Ей пользовались туристы, ей же можно было расплачиваться, например, в валютных магазинах, где продают "предметы роскоши" по меркам кубинского социализма. Однако постепенно "куки" вошли в широкий обиход. Проблема заключается в том, что в начале своего пути CUC был действительно свободно конвертируемым и был подкреплен наличием иностранной валюты в стране. Однако с течением времени и очередным витком кризиса в экономике, CUC превратился в необеспеченную валюту: возможности официально купить доллары за "куки" становилось все меньше, конвертируемый песо терял свою реальную конвертируемость. А вот расплачиваться в любых магазинах стало возможно в обеих национальных валютах, курс был установлен 25 CUP за 1 CUC. Постепенно необходимость двух валют пропадала.

Теперь же по задумке властей после завершения реформы в стране останется лишь одна нацвалюта - кубинский песо. При этом пока власти не стали сообщать о конкретных сроках, начиная с которых хождение конвертируемого песо в стране прекратится. Мурильо лишь отметил, что на этот процесс необходимо не менее полугода. Власти планируют постепенно выводить CUC из оборота. Например, сдачу в магазинах будут давать только в CUP, а полученные "куки" продавцы будут сдавать в банки. Населению также пообещали свободный обмен накоплений.

"В кубинском обществе с монетарной реформой связывают много надежд. Но нам надо понимать, что просто объединив валюты и изменив обменный курс, мы вряд ли решим все проблемы, с которыми сталкивается наша экономика", - заявил Мурильо.

Единый обменный курс

Действительно, помимо валютной унификации предстоит решить проблему крайне запутанной обменной системы. Дело в том, что фактически в стране действуют два курса. Для частных лиц 1 доллар стоит 1 CUC, а 1 CUC - 25 CUP. А вот для госпредприятий 1 CUP приравнивается к 1 CUC, т.е. фактически к 1 доллару. Такая ситуация приводит к тому, что производить на Кубе попросту невыгодно, намного дешевле просто импортировать товары из-за границы, а все издержки лягут на плечи государства. Во многом именно это и является одной из причин крайне неразвитого национального производства и тотальной зависимости от импорта. Именно поэтому после валютной унификации последует и унификация обменных курсов с одновременной девальвацией нацвалюты.

Заявляемая властями цель девальвации - сделать более привлекательным экспорт, а импортные закупки, напротив, превратить в менее выгодные. Впрочем, для страны, которая практически полностью зависит от импорта, подобный шаг может оказаться весьма рискованным: с одной стороны, привезенные из-за границы товары могут оказаться слишком дорогими для большей части населения, а с другой, альтернатива от отечественных производителей может так и не появиться. При этом цены на импортные товары неминуемо вырастут.

Каждому - по заслугам

Еще одним из краеугольных изменений, призванных повысить экономическую активность в стране и заставить граждан эффективно работать, может стать отказ от широко распространенной практики субсидий. Власти планируют добиться создания реальных стимулов, которые бы способствовали тому, чтобы кубинцы сами были заинтересованы работать.

Рецепт с одной стороны простой: отказаться от широких субсидий всем гражданам страны. А с другой, от успешности данной меры будет зависеть, не превратится ли она в пресловутую "шоковую терапию". Кстати, это словосочетание в выступлениях высших лиц Кубы в последнее время звучит все чаще: власти обещают, что "шоковой терапии" не предвидится.

Пока же намерение прекратить практику субсидий, судя по всему, означает неминуемый отказ от карточной системы, по которой тысячи кубинцев до сих пор получали продукты питания по бросовым ценам. Тем не менее Мурильо заверил кубинцев, что цены на наиболее социально значимые продукты государство продолжит субсидировать.

А вот высвободившиеся от субсидий деньги пойдут на повышение зарплат. Мурильо сообщил, что кубинскими экономистами уже сформирована продовольственная корзина, на основании которой будет вестись расчет размера минимальной заработной платы в стране. Впрочем, о конкретных цифрах пока сказано ничего не было. Главная задача, по мнению автора реформ, - добиться того, чтобы инфляция и девальвация валюты не сказались на покупательской способности населения. Иными словами - рост зарплат должен компенсировать рост цен.

Взгляд с гаванских улиц

Проведение экономических реформ на Кубе давно назрело. Что говорить, если о необходимости валютной унификации заявил еще Рауль Кастро в 2013 году. С тех пор с привычным кубинским ритмом прошло семь лет, а необходимость изменений стала еще очевиднее. И речь абсолютно не о высоких макроэкономических материях. На Кубе все понимают, что CUC - валюта искусственная.

Видно это, прежде всего, не в каких-либо научных выкладках, а на кубинских улицах. Особенно заметно это стало во время пресловутой пандемии коронавируса, когда у кубинского государства в одночасье оказался перекрытым главный источник поступления валюты - туризм. Тут же во всех магазинах бывшие ранее вполне терпимыми очереди выросли многократно, равно как и дефицит. Оно и понятно: ведь местная промышленность не справляется с внутренним спросом. А даже если и производит что-либо, то с высокой долей импортных материалов, на импортном же оборудовании. Характерный пример: в популярном кубинском роме кубинское - только содержимое, а ведь есть еще бутылки, пробки, этикетки, упаковка, а все это - привозное. А многие товары попросту импортные. И речь вовсе не о чем-либо элитарном, а, например, о той же курице, которую закупают в Бразилии, Мексике, США и за которой на Кубе выстраиваются километровые очереди. Закупают за "твердую" валюту, а продают - за CUC. Иными словами, поставщики остаются с прибылью, но она ложится тяжелым грузом на плечи государства, которое вынуждено поддерживать на плаву эту валюту.

В этом и главная идея - избавиться от ставшей непосильной в условиях кризиса ноши. Одним из решений стало открытие множества валютных магазинов по всей стране. Больше всего - в сравнительно зажиточной Гаване. По сути, все крупные магазины в столице перешли на торговлю в валюте. Выбор там несравнимо больше, нежели в торговых точках, отпускающих товары за нацвалюту. Другой вопрос в том, что доступ к долларам на Кубе есть далеко не у всех, особенно когда сюда перестал приезжать главный источник дохода - турист.

И все же масштаб нынешних проблем на Кубе не идет ни в какое сравнение с так называемым "особым периодом", когда Остров Свободы после распада соцлагеря резко лишился всеобъемлющей помощи со стороны СССР, благодаря которой безбедно жил долгое время. Крайне непростой для страны период девяностых карибская страна выстояла с честью, не растеряв заложенных революцией 1959 года ценностей. В этом плане ситуация схожа и сейчас: власти искренне заявляют о том, что поступаться основами социализма не намерены. В планах лишь актуализировать существующую систему. Похоже, "перестройка по-кубински" пока откладывается?