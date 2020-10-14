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14.10.2020 12:12
Рубрика: Общество

Препараты от коронавируса вошли в перечень жизненно необходимых

Текст: Татьяна Замахина

Ряд препаратов для коронавирусной инфекции вошли в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Об этом сообщил депутатам министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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На заседании думского Комитета по охране здоровья он уточнил, что подписано распоряжение правительства по расширению списка за счет такого рода препаратов. На них установят предельные цены. Сейчас, по его словам, проходит процедура регистрации ценового максимума.

В первую очередь речь идет о "Фавипиравире", его предельная цена будет зарегистрирована после согласования с Федеральной антимонопольной службой. Это, по словам Мурашко, необходимо "для того чтобы обеспечить его доступность во всех категориях и минимизировать затраты бюджетов на данную терапию".

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