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14.10.2020 07:29
Рубрика: В мире

Президент Венесуэлы прокомментировал избрание Кубы в СПЧ ООН

Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил поздравления Кубе в связи с ее избранием членом Совета ООН по правам человека и назвал это событие "поражением США".

Россия вошла в Совет ООН по правам человека

"Братская Куба одержала громкую победу в Совете ООН по правам человека, членом которого она была избрана 170 голосами. Венесуэла поздравляет героический кубинский народ!", - пишет ТАСС со ссылкой на Twitter политика.

Напомним, накануне в Совет ООН по правам человека были избраны 15 стран: Боливия, Китай, Кот-д'Ивуар, Габон, Куба, Франция, Малави, Мексика, Непал, Пакистан, Российская Федерация, Сенегал, Украина, Узбекистан, Великобритания. Полномочия новых членов Совета ООН по правам человека начнутся 1 января 2021 года и продлятся три года.

Совет по правам человека - межправительственный орган системы ООН - был создан в 2006 году. В его состав входят 47 государств. Вашингтон в 2018 году объявил о выходе из Совета ООН по правам человека, мотивировав тогда свое решение предвзятым отношением организации к США и Израилю.

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