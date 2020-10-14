Новости

СК возбудил дело о гибели жителя Татарстана в Турции 11:41
"Мокрую" посадку гигантского самолета ВКС России показали на видео 11:36
На фестивале "Мир знаний" покажут фильм "Я, Грета" 11:29
В Астрахани признали вменяемой женщину, замуровавшую сына в бетон 11:22
Лукашенко поздравил белорусских женщин с Днем матери 10:43
В Тюмени онкологи излечили пациентку от рака последней стадии 10:35
В Ленинградской области пропали трое школьников 10:28
В Рязани зафиксировано 15-кратное превышение норм сероводорода 10:27
Совфед 21 октября рассмотрит постановление по аварии в Норильске 10:25
Минздрав: Заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на четверть 10:20
Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусом за неделю 10:09
Со дна реки в центре Москвы подняли такси с трупом 10:08
В Новосибирске в ДТП пострадала врач скорой помощи 10:05
Житель Китая попытался нелегально вывезти с Урала девять млн рублей 10:02
Учителя старшего возраста первыми получат доступ к вакцине от COVID-19 09:47
Пермские ученые предложили повысить качество дорог отходами нефтедобычи 09:47
Силы ТОФ на Камчатке привели в повышенную готовность из-за циклона 09:45
Главы МИД Турции и Швеции устроили перепалку на пресс-конференции 09:39
В Крыму зафиксировали рекордный спрос на осенний отдых 09:31
В школах Москвы появятся тьюторы 09:30
Еще 1970 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 09:30
Детские досуговые учреждения в Москве не будут работать до 1 ноября 09:25
Появилось фото пусковой установки зенитного комплекса С-500 09:24
Собянин: Ученики младших классов вернутся в школу после каникул 09:20
Глава МИД Армении высоко оценил роль Лаврова на 11-часовых переговорах в Москве 09:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
За какие нарушения на переходах не нужно штрафовать
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
Высоки ли риски заражения коронавирусом в самолете
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
15 октября на видеоконференции в "РГ" обсудят продление "дачной амнистии"
14.10.2020 10:28
Рубрика: Спорт

Какова цена победы

Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Неделя № 232(8286)
Стал известен призовой фонд Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Как сообщает официальный сайт УЕФА, он составит 1,95 миллиарда евро.

Каждый участник группового этапа получит по 15,25 миллиона, каждая победа на этой стадии принесет клубу 2,7 миллиона. За выход в 1/8 финала можно будет заработать 9,5 миллиона, четвертьфинал - 10,5, полуфинал - 12. За участие в финале команды пополнят казну на 15 миллионов, за победу - дополнительно четыре миллиона.

Российская "молодежка" впервые с 2013 года пробилась на ЧЕ по футболу

Что касается Лиги Европы, то участники основной сетки получат по 2,92 миллиона, за победу на этой стадии - 570 тысяч. Триумфатор группы заработает миллион евро, за выход в 1/16 финала каждый клуб пополнит казну на 500 тысяч, в 1/8 - на 1,1 миллиона, четвертьфинал - на 1,5 миллиона, полуфинал - на 2,4 миллиона, в финал - на 4,5 миллиона. Обладатель трофея заработает еще четыре миллиона.

82 миллиона евро может заработать победитель Лиги чемпионов

УЕФА собирается также помочь финансово не только клубам - участникам еврокубка, но и всем остальным, кто не сумел туда пробиться. Через национальные ассоциации и/или лиги реализуются так называемые выплаты солидарности командам, не попавшим в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Эти команды получат четыре процента от общих доходов двух турниров. До пандемии коронавируса ожидалось, что национальным ассоциациям для распределения между своими клубами будет перечислено 130 миллионов евро. Теперь же эта сумма будет равна 125 миллионам.

Возвращаясь к еврокубкам, добавим, что в Лиге чемпионов российское первенство будет представлено "Зенитом", "Локомотивом" и "Краснодаром". Ну а в Лигу Европы попал ЦСКА.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Чемпионат Европы по футболу - 2020

Главное сегодня

Мурашко сообщил о росте заболеваемости коронавирусом за неделю
Глава МИД Армении высоко оценил роль Лаврова на 11-часовых переговорах в Москве
Эпидемиолог назвал обязательную информацию перед прививкой от COVID-19
Что показала компания Apple: самое важное с презентации
Глава РАН прокомментировал испытание третьей вакцины от коронавируса
Суд оштрафовал "Спартак" на 300 тысяч рублей после матча с "Зенитом"
Александра Трусова победила на московском этапе Кубка России