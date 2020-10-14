Стал известен призовой фонд Лиги чемпионов в сезоне-2020/21. Как сообщает официальный сайт УЕФА, он составит 1,95 миллиарда евро.

Каждый участник группового этапа получит по 15,25 миллиона, каждая победа на этой стадии принесет клубу 2,7 миллиона. За выход в 1/8 финала можно будет заработать 9,5 миллиона, четвертьфинал - 10,5, полуфинал - 12. За участие в финале команды пополнят казну на 15 миллионов, за победу - дополнительно четыре миллиона.

Что касается Лиги Европы, то участники основной сетки получат по 2,92 миллиона, за победу на этой стадии - 570 тысяч. Триумфатор группы заработает миллион евро, за выход в 1/16 финала каждый клуб пополнит казну на 500 тысяч, в 1/8 - на 1,1 миллиона, четвертьфинал - на 1,5 миллиона, полуфинал - на 2,4 миллиона, в финал - на 4,5 миллиона. Обладатель трофея заработает еще четыре миллиона.

82 миллиона евро может заработать победитель Лиги чемпионов

УЕФА собирается также помочь финансово не только клубам - участникам еврокубка, но и всем остальным, кто не сумел туда пробиться. Через национальные ассоциации и/или лиги реализуются так называемые выплаты солидарности командам, не попавшим в Лигу чемпионов или Лигу Европы. Эти команды получат четыре процента от общих доходов двух турниров. До пандемии коронавируса ожидалось, что национальным ассоциациям для распределения между своими клубами будет перечислено 130 миллионов евро. Теперь же эта сумма будет равна 125 миллионам.

Возвращаясь к еврокубкам, добавим, что в Лиге чемпионов российское первенство будет представлено "Зенитом", "Локомотивом" и "Краснодаром". Ну а в Лигу Европы попал ЦСКА.