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14.10.2020 18:20
Рубрика: Экономика

Проактивное установление инвалидности станет постоянным

Текст: Елена Манукиян

К концу 2021 года порядок заочного установления и продления инвалидности будет введен на постоянной основе, заявил первый заместитель Министерства труда и социальной защиты населения Алексей Вовченко в среду, 14 октября, на круглом столе в Совете Федерации.

Фото: iStock
Упрощенный порядок назначения инвалидности продлен до марта 2021 года

"Мы работаем над принятием постоянного порядка признания инвалидности с учетом нововведений, которые устанавливает временный, то есть без личного участия граждан. Ограничения в период пандемии стали серьезным катализатором в развитии цифровой сферы, и мы поняли, что это возможно делать, и это применимо", - сказал он.

Вовченко напомнил, что временный порядок установления и продления инвалидности в проактивном режиме впервые заработал 9 апреля, при этом воспользоваться им могли также те граждане, у которых сроки переосвидетельствования подошли раньше - с 1 марта 2020 года. Сегодня он продлен до 1 марта следующего года. Это значит, что медико-социальная экспертиза по-прежнему проводится проактивно, то есть, инвалидность автоматически продлевается на полгода вместе с индивидуальной программой реабилитации (абилитации) человека или устанавливается впервые на основании медицинских документов, которые в порядке межведомственного взаимодействия запрашиваются из поликлиник.

Замминистра подчеркнул, что постоянным заочное установление и продление инвалидности станет, когда все лечебно-профилактические учреждения и органы социальной экспертизы перейдут на электронный документооборот, что ожидается к концу следующего года. Таким порядком уже воспользовались почти 900 тысяч граждан, из них более 260 тысяч были признаны инвалидами впервые.

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