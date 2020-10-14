Страдает ли поэт, живя без славы, без внимания критиков? Страдает, но совсем не от этого. Его переживания сродни переживаниям подвижников, удалившихся в пустыню. Свои стихи Оскар Грачёв возносит как молитвы - не к людям, а к Богу. Кажется, что вслед за царем Давидом он дал обет: "Буду петь Богу моему, доколе есмь". Поэтому главное, о чем болит душа поэта: слышит его Господь или нет?..
Вопрос этот рано или поздно начинает волновать каждого из нас, но поэт задается им с того самого мига, когда впервые осознает врученный ему свыше дар.
Что же мы знаем об Оскаре Михайловиче Грачёве и его семье? Очень немногое. Деда и бабушку поэта в 1919 году зарубили петлюровцы. Отец поэта воспитывался в детдоме. Там он впервые увидел рояль. Подросток оказался фантастически способным к музыке. В 1934 году очерк о Мише Грачёве появился в газете "Рабочая Москва". В 1939-м Михаил Грачёв окончил Московскую консерваторию и стал главным дирижером Национального драматического театра в Сталинабаде. Женился. В 1940 году на свет появились близнецы. Одного назвали Оскаром в память о погибшем дедушке, а другого Мишенькой - в честь отца.
В 1941-м семья переехала в Москву. Вскоре началась война и Грачёвы эвакуировались на Урал. Голодали, болели. Мишенька умер в сорок третьем.
С тех пор Оскар мечтал стать врачом, чтобы спасать людей от болезней. Окончил медицинский институт, работал на "скорой помощи" и в реанимации.
Как многие в годы "оттепели" писал стихи. В октябре 1962 года в ЦДЛ состоялся вечер начинающих писателей Москвы. Студента-медика Оскара Грачёва представлял поэт-фронтовик Илья Френкель.
В 1970-1980-е годы отец и сын Грачёвы создали антологию детских песен народов России. Михаил Грачёв писал музыкальные обработки этих песен, а Оскар готовил русские переводы. В издательстве "Музыка" вышли в свет четыре сборника детских песен нашей многонациональной Родины.
Оскар продолжил эту работу и после ухода отца. Антологию Грачёвых называют "поэтическим этнографическим атласом народов России".
В этом году исполняется 80 лет поэту Оскару Грачёву.
Золотые слезы
Сколько радости в мире безрадостном,
сколько счастья в несчастном краю,
если только по дивному адресу
я акафист пою Покрову!
И под звуки небесной мелодии
словно вязью на вещей струне
под покровом невидимой родины
смысл Земли открывается мне.
Несмотря на всемирные пакости,
на всеобщие в нас сорняки,
воду пить из Божьей реки -
и стоять, как деревья, в акафисте -
и ронять на Покров от радости
золотые слезы-листки...
Божья коровка
(детское причитание 1945 года)
Божья коровка,
улети на небо,
дам тебе я хлеба,
дам тебе я сахара,
чтобы ты позавтракала...
Божья коровка,
прилети обратно,
принеси мне папу -
раненого, битого,
только не убитого!..
Божья коровка -
Божеский гонец -
не вернулась к сроку...
Где же мой отец?!
Деревья
Как не завидовать деревьям,
когда - прикованы в саду -
они с достоинством Творенья
стоят у Бога на виду
и тихо дарят листопаду
свои смиренные листы...
Пошли мне, Господи, отраду
сей покаянной красоты,
пошли мне, Господи, смиренье,
какое Ты деревьям шлешь,
когда даешь им оперенье,
а взлета не даешь...
Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru