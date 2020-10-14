Публикации стихов Оскара Грачёва появляются редко и остаются незамеченными. Cамиздатовские сборники Грачёва расходятся в узком кругу самых близких друзей.

Страдает ли поэт, живя без славы, без внимания критиков? Страдает, но совсем не от этого. Его переживания сродни переживаниям подвижников, удалившихся в пустыню. Свои стихи Оскар Грачёв возносит как молитвы - не к людям, а к Богу. Кажется, что вслед за царем Давидом он дал обет: "Буду петь Богу моему, доколе есмь". Поэтому главное, о чем болит душа поэта: слышит его Господь или нет?..

Вопрос этот рано или поздно начинает волновать каждого из нас, но поэт задается им с того самого мига, когда впервые осознает врученный ему свыше дар.

Что же мы знаем об Оскаре Михайловиче Грачёве и его семье? Очень немногое. Деда и бабушку поэта в 1919 году зарубили петлюровцы. Отец поэта воспитывался в детдоме. Там он впервые увидел рояль. Подросток оказался фантастически способным к музыке. В 1934 году очерк о Мише Грачёве появился в газете "Рабочая Москва". В 1939-м Михаил Грачёв окончил Московскую консерваторию и стал главным дирижером Национального драматического театра в Сталинабаде. Женился. В 1940 году на свет появились близнецы. Одного назвали Оскаром в память о погибшем дедушке, а другого Мишенькой - в честь отца.

В 1941-м семья переехала в Москву. Вскоре началась война и Грачёвы эвакуировались на Урал. Голодали, болели. Мишенька умер в сорок третьем.

С тех пор Оскар мечтал стать врачом, чтобы спасать людей от болезней. Окончил медицинский институт, работал на "скорой помощи" и в реанимации.

Как многие в годы "оттепели" писал стихи. В октябре 1962 года в ЦДЛ состоялся вечер начинающих писателей Москвы. Студента-медика Оскара Грачёва представлял поэт-фронтовик Илья Френкель.

В 1970-1980-е годы отец и сын Грачёвы создали антологию детских песен народов России. Михаил Грачёв писал музыкальные обработки этих песен, а Оскар готовил русские переводы. В издательстве "Музыка" вышли в свет четыре сборника детских песен нашей многонациональной Родины.

Оскар продолжил эту работу и после ухода отца. Антологию Грачёвых называют "поэтическим этнографическим атласом народов России".

Дата

В этом году исполняется 80 лет поэту Оскару Грачёву.

Одинокая тетрадь

Золотые слезы

Сколько радости в мире безрадостном,

сколько счастья в несчастном краю,

если только по дивному адресу

я акафист пою Покрову!

И под звуки небесной мелодии

словно вязью на вещей струне

под покровом невидимой родины

смысл Земли открывается мне.

Несмотря на всемирные пакости,

на всеобщие в нас сорняки,

воду пить из Божьей реки -

и стоять, как деревья, в акафисте -

и ронять на Покров от радости

золотые слезы-листки...

Божья коровка

(детское причитание 1945 года)

Божья коровка,

улети на небо,

дам тебе я хлеба,

дам тебе я сахара,

чтобы ты позавтракала...

Божья коровка,

прилети обратно,

принеси мне папу -

раненого, битого,

только не убитого!..

Божья коровка -

Божеский гонец -

не вернулась к сроку...

Где же мой отец?!

Деревья

Как не завидовать деревьям,

когда - прикованы в саду -

они с достоинством Творенья

стоят у Бога на виду

и тихо дарят листопаду

свои смиренные листы...

Пошли мне, Господи, отраду

сей покаянной красоты,

пошли мне, Господи, смиренье,

какое Ты деревьям шлешь,

когда даешь им оперенье,

а взлета не даешь...

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru