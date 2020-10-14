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14.10.2020 20:03
Рубрика: Власть

Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Карабахе

Текст: Кира Латухина
Президент Турции позвонил российскому лидеру. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта. Лидеры подтвердили важность соблюдения гуманитарного перемирия и выступили за активизацию политического процесса, в частности, на основе наработок Минской группы ОБСЕ.
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из ближневосточного региона. "Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорнокарабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обменялись мнениями по Сирии и Ливии, отметив эффективный характер координации, которая способствует стабилизации и продвижению на политико-дипломатическом треке.

Путин и Эрдоган также рассмотрели вопросы двустороннего сотрудничества. Президенты выразили заинтересованность во взаимодействии по борьбе с коронавирусом, включая кооперацию по разработке и производству вакцин. Будут даны указания профильным ведомствам.

Было условлено поддерживать регулярные контакты по дипломатическим и военным каналам.

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