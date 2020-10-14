Путин наградил Кудрина и Турчака

Государственные награды получили глава Счетной палаты Алексей Кудрин, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак и учредитель фонда "Вера" Анна Федермессер.

Орденом "За заслуги перед отечеством" II степени президент наградил Алексея Кудрина - за большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу. Такую же награду получил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко - за большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Орденом Александра Невского Владимир Путин отметил первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака - за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную общественную деятельность.

Учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" и директора Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анну Федермессер президент наградил орденом Почета - за активное участие в подготовке и проведении общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Всего в указе о награждениях 26 страниц. Госнаградами отмечены работники самых разных сфер, а также волонтеры.