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14.10.2020 23:06
Рубрика: Власть

Путин наградил Кудрина и Турчака

Текст: Кира Латухина

Государственные награды получили глава Счетной палаты Алексей Кудрин, первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак и учредитель фонда "Вера" Анна Федермессер.

Мишустин наградил медалью Столыпина II степени Алексея Кудрина

Орденом "За заслуги перед отечеством" II степени президент наградил Алексея Кудрина - за большой вклад в укрепление системы государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу. Такую же награду получил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко - за большие заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу.

Орденом Александра Невского Владимир Путин отметил первого заместителя председателя Совета Федерации, секретаря генсовета "Единой России" Андрея Турчака - за большой вклад в укрепление российской государственности, развитие парламентаризма и активную общественную деятельность.

Учредителя благотворительного Фонда помощи хосписам "Вера" и директора Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анну Федермессер президент наградил орденом Почета - за активное участие в подготовке и проведении общероссийской акции взаимопомощи "Мы вместе".

Всего в указе о награждениях 26 страниц. Госнаградами отмечены работники самых разных сфер, а также волонтеры.

Власть Работа власти Госнаграды Президент Законодательная власть Совет Федерации Госфонды и контрольные органы Счетная палата

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