Путин поручил Мишустину контролировать работу по привлечению инвестиций

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину лично контролировать работу по привлечению инвестиций.

Глава государства на совещании с членами правительства отметил, что инвестиционное развитие - важнейшая составляющая развития экономики страны. И на привлечение инвестиций влияет очень много факторов. "Конечно, это стабильность, причем в самом широком смысле этого слова: это и политическая стабильность, и макроэкономическая стабильность, это минимальная бюрократия, это эффективная - но, безусловно в рамках закона - работа правоохранительных органов, это разумная антимонопольная и вообще фискальная политика", - перечислил Владимир Путин.

По его словам, на все это необходимо обращать внимание. Глава государства рассчитывает, что общими усилиями планы по стимулированию привлечения инвестиций будут выполняться, а используемые инструменты будут работать эффективно.

"Прошу председателя правительства держать это под своим контролем", - заключил президент.