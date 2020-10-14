Путин рассказал о прививке Голиковой и Поповой от коронавируса

Вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова среди первых привились вакциной "Вектора" от коронавируса, сообщил президент РФ Владимир Путин.

В ходе совещания с правительством он поинтересовался у Голиковой, как она себя чувствует. Вице-премьер рассказала, что они с Поповой привились в рамках проведения клинических исследований,чтобы на себе проверить эффективность и безопасность этой вакцины.

"Мы прошли уже два этапа. Ни на первом, ни на втором этапе ни у меня, ни у Анны Юрьевны не было никаких побочных явлений, и в процессе дальнейшей жизни никаких осложнений мы не получали", - сообщила Голикова главе государства.