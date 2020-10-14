Путин: В России зарегистрирована вторая вакцина от коронавируса

Центр "Вектор" 14 октября зарегистрировал свою вакцину от коронавируса, объявил Владимир Путин на совещании с членами правительства. Это уже второй препарат в России. Для борьбы с распространением инфекции важно наращивать производство отечественных вакцин, а также обеспечить их доступность на внутреннем рынке страны, подчеркнул президент. По оценке вице-премьера Татьяны Голиковой, ситуация с COVID-19 в России настораживает, но не требует введения ограничений.

Две вакцины, третья на подходе

В начале совещания глава государства объявил, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал вторую российскую вакцину против коронавируса - "ЭпиВакКорона". "Это успех", - оценил он. "У нас на подходе еще третья вакцина - центра имени Чумакова РАН", - сообщил президент.

Путин призвал увеличивать производство обеих вакцин и прежде всего обеспечить российский рынок. "Продолжаем сотрудничать с иностранными партнерами, будем продвигать нашу вакцину за рубежом, - сказал он. - Но стремиться нужно к тому, чтобы производство вакцины для заграницы осуществлялось прежде всего, во всяком случае на этом этапе, на производственных мощностях в тех странах, куда эта вакцина будет продаваться".

Клинические исследования "ЭпиВакКороны" проводились на 100 добровольцах, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. В отличие от первой российской вакцины "Спутник V" - векторной, произведенной на основе аденовируса - новая вакцина пептидная, состоит из искусственно синтезированных коротких фрагментов вирусных белков - пептидов, через которые иммунная система обучается и в дальнейшем распознает и нейтрализует вирус. У вакцины достаточно высокий уровень безопасности, оценила она.

В ближайшее время будут произведены первые партии в объеме 60 тысяч доз и "Вектор" приступит к пострегистрационным клиническим исследованиям в регионах с участием 40 тысяч добровольцев. "Появление второй российской вакцины существенно расширяет возможности вакцинации нашего населения, а значит - приближает нас к стабилизации и преодолению ситуации с заболеваемостью COVID", - заявила Голикова.

Регионы готовят койки

С началом осенне-зимнего эпидемиологического сезона отмечается увеличение числа случаев выявления и заболевания коронавирусом. Средний темп прироста за последние сутки - 1,1 процента, сказала вице-премьер. В 30 регионах - выше. Ситуация хотя и напряженная, но под контролем, заверила она.

- Ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции и осенне-зимний эпидемический период настораживают, но проведенные весной мероприятия по подготовке, по тому, что сейчас появилось уже две вакцины, позволяют нам быть уверенными в проведении всех мероприятий сейчас. По нашему мнению, ситуация управляема и не требует введения ограничительных мер, - заявила Голикова.

По ее словам, рост случаев COVID-19 идет в регионах, где не соблюдается масочный режим. Голикова призвала соблюдать требования санитарных врачей - от этого зависит развитие ситуации и загрузка больниц. Нагрузка на коечный фонд в регионах достаточно высока. Пока свободно 24 процента коек. Говоря про тестирование, она отметила, что в шести регионах оно ниже нормативов. "Я вам позвоню попозже, перечислите", - отреагировал Путин.

Президент заметил, что знает: вице-премьер сделала себе прививку "ЭпиВакКороной", как и главный санитарный врач, и поинтересовался их самочувствием. Голикова рассказала, что они с Анной Поповой сделали прививки в рамках клинических исследований, чтобы проверить эффективность и безопасность вакцины, и никаких побочных явлений и повышения температуры не было - как и у других добровольцев. А титры появились на очень хорошем уровне.

Ипотека к лету

Президент предложил продлить льготную ипотеку на новостройки по ставке 6,5 процента хотя бы до середины года. Программа должна была завершиться 1 ноября. "Ситуация у нас складывается непросто. Хотя экономика восстанавливается, тем не менее людям еще тяжеловато и отдельным отраслям, в том числе и стройке", - пояснил он.

"Программа стала одной из самых успешных антикризисных мер, - оценил премьер-министр Михаил Мишустин. - Выдано более 220 тысяч кредитов на 630 млрд рублей". На программу приходится более 90 процентов всех кредитов на новостройки, сказал он и поддержал предложение.

"Давайте сделаем это, тем более, действительно, мера популярная и востребованная и реально людей поддерживает", - заметил Путин.

Вирус урожаю не помеха

От вакцин перешли к урожаю. Коронавирус не помешал: по словам главы минсельхоза Дмитрия Патрушева, урожай зерновых в этом году может быть вторым по объему в истории новейшей России. Ситуация в целом стабильная, уборочная кампания практически завершена, заявил он. "Ее темпы и показатели урожайности существенно превосходят прошлогодние", - сравнил докладчик. "Мы рассчитываем, что в 2020 году урожай зерна превысит 125 млн тонн в чистом весе. В том числе пшеницы планируется не менее 82 млн тонн", - уточнил он.

Еще Патрушев отметил особую популярность сельской ипотеки и рассказал, что прорабатываются предложения продлить ее до 2030 года.

Жест для Киева

Президент согласился с предложением премьер-министра и поддержал просьбу украинских промышленников о возможности открыть доступ ряду предприятий на российский рынок. Речь пока о трех компаниях, ориентированных на экспорт в Россию. "При этом в полной мере будут соблюдены и интересы наших производителей", - заверил Мишустин. "Будем смотреть, как на наш жест доброй воли среагируют наши украинские коллеги, - добавил он. - Будем исходить из соблюдения паритета в наших экономических отношениях".

"Не мы вводили эти ограничения. Все действия с нашей стороны носят только ответный характер", - напомнил Путин. "Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной", - заверил он. "Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", - заключил президент.

Залог для инвестиций

Основной темой совещания было инвестиционное развитие. "В долгосрочном плане экономический рост прежде всего связан с ростом инвестиций", - заявил глава минэкономразвития Максим Решетников. Один из приоритетов - поддержка конкретных проектов в отраслях и регионах, сообщил он. Работа пойдет по трем направлениям - поддержка крупных частных проектов, реализация проектов в регионах и содействие в реализации инвестпрограмм компаниям с госучастием.

Программу льготной ипотеки под 6,5% продлят минимум до июля 2021 года

Привлечение инвестиций - важнейшая составляющая развития экономики и страны, заявил Путин. По его словам, здесь много факторов: это стабильность - и политическая, и макроэкономическая, минимальная бюрократия, работа правоохранительных органов в рамках закона, разумная антимонопольная, фискальная политика. Президент попросил премьер-министра держать вопрос под контролем.

Тем временем

Путин и Эрдоган выступили за активизацию политического процесса по Карабаху

Президент Турции в среду позвонил российскому лидеру. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсудили ситуацию в зоне нагорнокарабахского конфликта. Лидеры подтвердили важность соблюдения гуманитарного перемирия и выступили за активизацию политического процесса, в частности на основе наработок Минской группы ОБСЕ. Путин выразил серьезную обеспокоенность в связи с участием в военных действиях боевиков из Ближневосточного региона. "Подчеркнута настоятельная необходимость солидарных усилий с целью скорейшего прекращения кровопролития и перехода к мирному урегулированию нагорнокарабахской проблемы. Высказана надежда, что Турция, как член Минской группы ОБСЕ, внесет конструктивный вклад в деэскалацию конфликта", - сообщили в пресс-службе Кремля.